《民王R》四大必睇位 遠藤憲一分飾十角呻艱難

改編自日本暢銷作家池井戶潤的同名小說，經典日劇《民王》是廣大劇迷的集體回憶，如今由遠藤憲一、Ano、大橋和也主演的續集《民王R》時隔九年隆重回歸，上周首播後更掀起現象式熱潮，數盡《民王R》四大必睇原因，還未開劇的觀眾即可到「黃Viu煲劇平台」緊貼進度。

必睇位一：遠藤憲一分飾十角

承接《民王》背景，《民王R》講述日本現任首相武藤泰山（遠藤憲一飾）打算退出政壇，結果在萬人空巷的記者會上再次發生變身意外！但是今次和他交換身體的對象並非兒子武藤翔（菅田將暉飾），而是他的女秘書優佳（Ano飾），離奇的故事就此展開！遠藤憲一是業內公認的「老戲骨」，可是面對一人分飾十角，他也不禁直呼有難度：「我以為和不同角色交換靈魂會很有趣，但是演起來真的不簡單。」想見識遠藤憲一演技大爆發，就要收看《民王R》了。