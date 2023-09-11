《水行俠2》宣傳片 溫子仁：DC宇宙繼續擴大

名導James Gunn入主DC Studios後，重整積弱多時的DC宇宙作品，有些暫停拍攝有些停止上畫。外界曾推測《水行俠2》(Aquaman and the Lost Kingdom)也難於幸免，加上片中女主角安芭赫德(Amber Heard)輸掉前夫尊尼特普(Johnny Depp)的家暴官司後形象盡毀，令《水行俠2》前景並不樂觀。官方今日釋出《水行俠2》宣傳片，公布首支預告於4日後發布，令一眾粉絲鬆口氣。

Patrick Wilson飾演的海洋領主Orm Marius。

反派回歸奪王座 從30秒的宣傳片可見，男星積遜莫瑪(Jason Momoa)飾演的水行俠坐上亞特蘭提斯王座，首集反派Black Manta回歸計劃報仇奪位，更向水行俠住在陸地的家人埋手。另外，海洋領主Orm Marius亦會回歸。電影屬DCEU最後一部電影，據聞完成後進行多次補拍，目的是增加打鬥場面及刪除大量安芭赫德戲份。至於《水行俠》有否第3集，導演溫子仁回覆是「DC宇宙繼續擴大」。

首集反派Black Manta回歸。