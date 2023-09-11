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娛樂
2023-09-11 17:04:01

《水行俠2》宣傳片 溫子仁：DC宇宙繼續擴大

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水行俠今次將面對兩大反派。

水行俠今次將面對兩大反派。

名導James Gunn入主DC Studios後，重整積弱多時的DC宇宙作品，有些暫停拍攝有些停止上畫。外界曾推測《水行俠2》(Aquaman and the Lost Kingdom)也難於幸免，加上片中女主角安芭赫德(Amber Heard)輸掉前夫尊尼特普(Johnny Depp)的家暴官司後形象盡毀，令《水行俠2前景並不樂觀。官方今日釋出《水行俠2》宣傳片，公布首支預告於4日後發布，令一眾粉絲鬆口氣。

Patrick Wilson飾演的海洋領主Orm Marius。

Patrick Wilson飾演的海洋領主Orm Marius。

反派回歸奪王座

30秒的宣傳片可見，男星積遜莫瑪(Jason Momoa)飾演的水行俠坐上亞特蘭提斯王座，首集反派Black Manta回歸計劃報仇奪位，更向水行俠住在陸地的家人埋手。另外，海洋領主Orm Marius亦會回歸。電影屬DCEU最後一部電影，據聞完成後進行多次補拍，目的是增加打鬥場面及刪除大量安芭赫德戲份。至於《水行俠》有否第3集，導演溫子仁回覆是「DC宇宙繼續擴大」。

首集反派Black Manta回歸。

首集反派Black Manta回歸。

視覺比首集震撼

《水行俠2》導演溫子仁接受comicbook訪問時透露，這位超級英雄作品是一部非常獨立的電影，絕對可繼續發展下去。「大家也喜歡積遜莫瑪，也愛水行俠的角色。今集的視覺效果比首集更震撼，提升到另一個水平，有信心打破首集的過10億美元票房。」雖然溫子仁沒有回答有否第3集，但他提及繼續為DCU開發全新宇宙，他很大機會為DC Studios創作更多電影。

溫子仁與積遜莫瑪繼續合作。

溫子仁與積遜莫瑪繼續合作。

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