《永遠懷念 史丹李》紀錄Stan Lee絕密錄像訪談 本月16日Disney+上線

史丹李親述生平點滴

紀錄片日前於美國紐約Tribeca電影節舉行世界首映，幕後團隊包括享負盛名的監制兼導演大衛賈柏 (David Gelb)聯同Supper Club監製Jason Sterman及Brian McGinn攜手出席紅地氈，為觀眾帶來這部關於史丹李生平的作品。導演大衛賈柏表示：「《永遠懷念 史丹李》是一部關於史丹李以及記錄他成為漫畫和流行文化世界首屈一指傳奇人物的官方紀錄片。史丹李將以口述形式分享生平故事，追溯他仍是史丹利李伯(Stanley Lieber)的歲月，講述自身充滿挑戰的成長經歷、以至後來Marvel漫畫的迅速崛起等等。這部紀錄片由史丹李親口憶述，並只會使用史丹李的個人家庭生活錄像、訪談及錄音等檔案，製作成他的起源故事以及由此洐生的一連串婓然成就：一個充滿各種精彩故事的宇宙，當中有著林林總總的立體角色，並成功引起全世界觀眾的共鳴。《永遠懷念 史丹李》絕對是一部關於漫畫及熱情的故事，同時亦是一部很個人，充滿著史丹李哲學的私密回憶。」