《法言人》｜港姐三料冠軍變「被遺忘港姐」 邵珮詩現身惹議 網民：以為已離巢

邵珮詩（Veronica）為2014年香港小姐三料冠軍，勇奪「最上鏡小姐」、「友誼小姐」及「冠軍」三個獎項，但演出機會一直唔夠其他港姐多，故有「被遺忘港姐」之稱。近日，邵珮詩於TVB熱播劇《法言人》周二（25日）播出一集單元故事中飾演文美芬（Fanny），惹起網民關注。

網民指「屋企大把錢」

邵珮詩於《法言人》中向前度男友卓朗（羅天宇飾）入稟索償3千萬港元，劇中不但有二人昔日甜蜜回憶，更與新歡Louis（彭懷安飾）喺法庭上有親密互動，不過大部份時間都只坐喺庭上交出失落表情，發揮唔算多。有網民就於討論區出PO表示以為邵珮詩早已離巢，其他網民就因為邵珮詩係維他奶創辦人曾孫女嘅關係留言指邵珮詩唔憂做：「屋企大把錢」、「賺錢買花戴」、「維他奶後人，得閑咪亮吓相攞存在感」等等。

事實上，邵珮詩曾澄請自爺爺退休後，直屬親屬已沒有接管生意，故此有關維他奶嘅生意已非邵珮詩家族所擁有。同時，邵珮詩仍是TVB合約藝人，間中都會擔任主持、節目嘉賓及於籌款活動表演，例如《明珠生活》、《大玩特玩》、《意外現場》等綜藝節目及去年11月就曾為《歡樂滿東華2022》籌款活動拍住郭柏姸、何泳芍、廖慧儀、葉靖儀表演滑板，不過回看邵珮詩入行咁多年嘅演出，所拍過嘅劇集只得8套，對上有份參與嘅劇集已經係2021年播出嘅《逆天奇案》和《欺詐劇團》。