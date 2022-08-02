《洛奇》旁枝人物變主角 史泰龍冇得分 出post鬧爆監製係吸血鬼

荷里活一代大隻佬史泰龍，最為香港人記得嘅傑作有2套︰演Rambo嘅《第一滴血》系列，同埋演拳手嘅《洛奇》系列。好多人以為大隻佬得個body，未必知道46年前上映嘅《洛奇》第一集，係由史泰龍擔任編劇。套戲當年以一百萬樓下成本，刀仔鋸大樹鋸出2億幾美金出嚟，差唔多係而家嘅10億！

愛之深責之切，難怪呢期龍爺要出post鬧爆當年《洛奇》嘅監製Irwin Winkler ，拎住佢嘅劇本，將片中嘅配角人物借題發揮，拍成多套新片，而龍伯一毫子都冇得分。

是咁的，當年合約制度未太盛行未太仔細，史泰龍又未係大人物，即使《洛奇》個劇本係佢寫，主角又係佢做埋，2樣加埋都係收到7萬5咁大把，連埋分紅有250萬。以2億幾美金票房計，只係分到半啖飯。2015年，Irwin Winkler 開拍由Michael B Jordan主演嘅Creed，主人翁Donnie正是《洛奇》系列入面，同洛奇化敵為友嘅黑人拳手Apollo Creed 個仔。史泰龍喺Creed入面繼續飾演洛奇，以叔父身份指點Donnie，套戲收得之餘，龍爺亦獲提名金像獎最佳男配角。2018年嘅Creed續集都有龍爺演出。

龍爺爆seed開名鬧Irwin Winkler

但係2019年史泰龍公開表示自己對於《洛奇》完全冇控制權感到火滾，上個月更加表態，因為故事方向有變，下年3月上映嘅Creed III唔會有佢份參演，但自己會支持呢套戲，而龍爺亦係套戲監製之一。真正令龍爺爆seed嘅導火線可能係舊年11月點著，有報導話片商打算將當年喺《洛奇第3集》打死Apollo Creed嘅俄國拳手Ivan Drago，以佢同喺Creed II已經出現嘅阿仔Viktor，開拍新片Drago。消息傳出後，龍爺已經出post開名鬧Irwin Winkler 吸血鬼。直到近排，龍爺再喺IG鬧爆Irwin Winkler 同佢啲仔係寄生蟲，仲將Irwin Winkler 張相整成吸血鬼咁款，一啖咬落洛奇條頸度。

Irwin Winkler 一方未有回應，但係多年前嘅報導提到，合約只係確保洛奇由史泰龍飾演，咁聽落又真係冇錯喎。

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