《流行都市》宋芝齡投身政界 做自由黨地區支部主席

從政不外乎要考慮參選，近期有參與地區工作嘅宋芝齡就話暫時唔會參選住，視乎市民反應，睇下接唔接受。宋芝齡本身要打理唔少生意，加多一瓣即係用多咗時間，佢話而家好少出席飯局，早睡早起睇新聞就親自處理工作，總算兼顧到。除咗宋芝齡，另一位TVB藝人劉丹多年前都曾經加入自由黨，仲喺2000年立法會選舉參加新界東直選，但只取得1萬5千幾票，未能取得議席。

參選港姐不入三甲

宋芝齡係中韓混血兒，幼年時喺韓國居住，媽媽係韓國人。後來宋芝齡一家移居香港，佢亦喺香港讀書，到17歲嗰年因為想睇明星而參加1996年度港姐，雖然未有打入三甲，但就因此加入TVB。入行後宋多數參與主持工作，到2005年《大長今》大熱而被委派訪問李英愛等劇中韓星，宋芝齡因而人氣急升，接到好多同韓國相關嘅主持工作。食住韓流熱潮，宋芝齡仲搞過韓語學校、韓國投資移民顧問、小食店、韓流報紙等待同韓國相關嘅生意。近年宋芝齡仲進軍金融界，考埋證券經紀牌，有報導指佢月入6位數，TVB份糧只係佔十分一，所以即使近期有觀眾發現宋芝齡減少出鏡，相信對佢收入冇太大影響！

曾與安德尊傳緋聞

同宋芝齡拍檔主持多年嘅安德尊（大王）同樣係投資高手，因此兩個人十分老友，甚至傳出緋聞，就連宋芝齡落區都有街坊問佢大王喺邊。有傳喺安德尊建議之下，宋芝齡喺韓國買咗一座山等政府收購，已經唔止係炒樓呢啲層次，絕對係圈中隱形富婆。

原文刊登於 Yahoo 娛樂圈