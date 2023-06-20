《流行都市》蔡嘉欣陳詩欣傳疊埋心水走人 至少10位TVB藝員準備散水？

上星期傳出TVB正在播映劇集《隱門》女主角黃智雯(Mandy)就快約滿，但原來仲未簽新約，惹來疑似離巢傳聞。Mandy就話會等呢期參演嘅舞台劇完成後再處理。另外，效力TVB 31年嘅蔣志光，近日亦被發現喺TVB官網嘅藝人名單之上不見蹤影，因此有報導指舊年已約滿嘅阿蔣，懷疑未有續約，同TVB結束賓主關係。
蔡嘉欣「等夠鐘」走人
唔止拎咗「老人牌」嘅藝人嗌走，後生一輩藝員都出現逃亡潮。最新消息指，午間節目《流行都市》兩位靚女主持蔡嘉欣同陳詩欣，盛傳已萌生去意，仲齊齊推job等約滿。蔡嘉欣2019年參加港姐打入十強，後來同TVB簽約成為「親生女」。本身有搞youtube channel拍片嘅蔡嘉欣，呢期又再有新片出街，而且share唔少旅行照，似乎處於「等夠鐘」階段。
陳詩欣婚後推job
而Model出身嘅陳詩欣前年嫁俾盛傳身家豐厚嘅陳爾正，眼見老友蔡嘉欣都打算唔撈，於是齊齊推job。陳詩欣近排都喺IG出post話「最近真的忙住新工作的發展」，明嘅。
近期已經宣布走人嘅TVB藝員仲有參加《超級巨聲2》入行嘅陳國峰、再次由舞台劇界走入大台然後又試離巢嘅譚偉權、同樣係劇場人嘅泰臣（翟凱泰）、有家底嘅力捧小花伍樂怡同埋2020年港姐五強鄺美璇。另外亦有傳加入TVB 17年嘅張頴康，因為上唔到男一位置，於是打算完成尚有一年嘅合約後都會離巢。
原文刊登於 Yahoo 娛樂圈