「海綿寶寶」驚現巴黎奧運？烏干達選手Tarsis Orogot穿搭搶眼意外成為焦點

誰說運動員參加巴黎奧運不能穿得可愛？參加奧運，也可以融入個人特色的穿搭元素，有些美女選手會穿得漂漂亮亮，不影響實力之下都可以奪金，而烏干達選手Tarsis Orogot，就在男子200米賽事中，穿起鮮黃色Minions、海棉寶寶襪子比賽，意外引起喜歡穿可愛襪子的朋友關注！

烏干達選手Tarsis Orogot，分別在200米預賽及決賽都穿起亮眼的黃色襪子，前者預賽穿起海棉寶寶襪子作賽就拿了第一排名晉身決賽，其後有Minions「陪伴」，最後以第六位姿態完成賽事。

「海綿寶寶」驚現巴黎奧運？烏干達選手Tarsis Orogot穿搭搶眼意外成為焦點

網民見到如此可愛的跑手穿搭，都忍不住被引起共鳴，指可愛得來，其實自己也愛穿起可愛有筒襪子。你也是會穿起可愛卡通襪子的朋友嗎？又或者原來你跟Tarsis Orogot一樣，喜歡海棉寶寶或Minions？

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原文刊登於 Yahoo Style HK