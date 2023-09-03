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娛樂
2023-09-03 15:53:04

《One Piece海賊王》真人版娜美一角被投訴 與原著豐滿上圍距甚遠

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幕後製作人大讚Emily Rudd漂亮，有內在美麗特質。

真人版改編作品，通常會引發觀眾對於角色選角的討論和看法。每個觀眾對於原著中角色的形象、個性和演技都有不同的期望，因此真人版中角色的評價也會因人而異。

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《海賊王》Fans在網上投訴Emily Rudd演娜美一角，令他看得不夠投入。

爛番茄新鮮度有82%

由漫畫《One Piece海賊王》改篇的真人版Netflix劇集，上月31日推出，引來話題不斷，劇集在爛番茄網上的新鮮度為82%IMDb評分為8.6分，評論也已超過5千則數據上看似不錯，但有台灣劇迷對於娜美的選角有異議，認為她上圍不及動畫般豐滿，讓觀眾感到不太適應，影響觀賞投入度，因此特別在社群媒體上發文，詢問其他觀眾的意見。

該位網友在FacebookNETFLIX 新台灣討論區」專頁發文稱，對於《One Piece海賊王》真人版的劇情和其他角色選角沒有投訴，但真人版娜美的身材和動畫中澎湃的設定相距甚遠，此舉讓他感到非常不自然，直接影響觀賞意欲。有資深動畫迷就向這位觀眾解釋：「她的身材是後來才長大的」、「這樣很符合原著啊！沒有什麼問題，難道你以為娜美一開始就長得像現在這樣嗎？」

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Iñaki Godoy到東京拜訪原著作者尾田榮一郎的影片，尾田榮一郎對Iñaki Godoy說：「你就是我漫畫裡的人物。」

爭議反映觀眾忠誠度

其實《One Piece海賊王》導演艾瑪蘇莉在接受媒體訪問時，曾解釋為何選擇美國女星Emily Rudd來演娜美一角，「娜美是一個美麗的角色，她同時也有非常深刻的內在特質。我們希望所有的演員不僅僅是外表美麗，也要具備內心美，很明顯地Emily非常灑亮之條，還有美麗的靈魂。」《One Piece海賊王》真人版劇集，上線後引起廣泛討論及爭議，但整體而言，觀眾對於這部作品評價仍然相當正面。對於娜美的選角爭議，也反映觀眾對於原著角色形象的忠誠度和期待。

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