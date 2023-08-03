《海賊王》真人版繹出新一輯海報 fans由謾罵轉為期待

Iñaki Godoy繹演的主角路飛，愈看愈入型入格。

Netflix即將推出《航海王 ONE PIECE》(海賊王)真人版，昨日更發布最新一輯宣傳海報。此前外界對《ONE PIECE》真人版的評價褒貶不一，但最新預告片引起了fans的高度關注，畫面忠實重現了原作中許多經典場面，讓fans們放下了心中擔憂，開始期待這部真人版影集的上架。

《航海王 ONE PIECE》昨日發布最新一輯宣傳海報。

漫畫迷開始接受真人版角色 影集的演員陣容也引起不少討論，像主角海賊團的演員，包括Iñaki Godoy、新田真劍佑、Emily Rudd、Jacob Romero、Taz Skylar及McKinley Belcher III等，這些演員們的演技和形象，都與原作角色Luffy、Zoro、Nami、Usopp、Sanji相當契合，讓人期待他們在影集中的表現。當然，《ONE PIECE》真人版不免會受到一些批評。有些fans認為影集的CG效果不夠出色，特效有些生硬。亦有些人擔心真人版影集，無法完美呈現漫畫原作中龐大的世界觀和角色設定。

月尾播出才知是龍是鳳 然而，無論影集上線後評價如何，粉絲們都可以期待《ONE PIECE》真人版展現豐富的冒險故事和角色人物。從海報中看到的這5位海賊團成員，他們的起源故事，和在航海中的冒險，將是本季影集的主要劇情，而他們的成長和經歷也是影集中不可錯過的部分。但最終的評價，還要在影集上線後才能得出。fans們可以在8月31日上線後觀看影集，期待影集展現出的豐富故事和角色。