「浸大E神」楊焉平安夜做手術 公開向老公道歉：難道我要鬧自己「戇X」嗎？

Carol早前玩引體上升跣手墮地，由救護車送院後，醫生發現她的頸椎第四與第五節移位並壓住神經，建議她立即做大手術；不過，她擔心風險及怕後遺症，當時堅決選擇不進行手術。楊焉日前更新最新的影片，並以「不一樣的平安夜 第一次亦希望係最後一次手術」為題，她透露見了第二個醫生之後就決定改變主意做手術。

現年36歲、有「浸大E神」之稱的楊焉(Carol，前名楊梓瑤)，於2014年已淡出幕前，其後結婚誕下一子並轉行做瑜伽導師。早前，Carol拍片自爆在餐廳喝酒後挑戰引體上升時意外墮地，與死神擦身而過，日前，她在社交頻道更新最新傷勢。

Carol表示：「第二個醫生指我頸椎的韌帶不好，頸前和頸後有好多軟組織、小骨同韌帶不少已『爛咗』，故此醫生強烈建議我做手術。他表示頸椎中間有個位是中空了，失去了軟組織支撐，若不做手術，未必可以回復最初的狀態。」而手術只於頸的正面開一刀，傷口借留一吋。

Carol於平安夜早上8時做了大約2小時的手術，手術後雖然感覺很痛，但翌日已回復正常並出院回家，她表示：「醫生將鐵片同螺絲裝於C4、C5頸椎，現要等4至6周，等這兩截骨鈣化，將鐵片融入骨中，便可以再過正常生活。我好開心見到康復情況理想，好期待之後可以再做運動。」Carol在影尾特別向老公道歉：「真的辛苦老公，他整個12月都為我奔波，又要返工更要照顧兒子，真的幸好有他照料，我會盡快康復不要令他為我擔心。另外我亦會繼續用Dumb（愚蠢）這個詞彙去形容自己，難道我要鬧自己『戇X』嗎？我畢竟已經是位母親了。」她坦言今次事件令她留下陰影。