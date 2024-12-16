「浸大E神」楊焉酒後玩引體上升出禍 爆喊拍片：與死神擦身而過

現年36歲、有「浸大E神」之稱的楊焉(Carol，前名楊梓瑤)，於2014年已淡出幕前，其後結婚誕下一子。近年，楊焉轉行做瑜伽導師，同時亦開設個人YouTube頻道分享生活點滴。日前Carol喊晒拍片，片中見她戴著頸箍，原來日前發生了嚴重意外，與死神擦身而過。
Carol以為「人生最後悔莫及嘅決定，幸好與死神擦身而過」為題拍片，她憶述當日去了中環一間餐廳喝大幾杯，現場起哄而接受「pull up challenge」，見老公輕鬆完成，她便懶理手部及肩膊傷患，即場做搖擺引體上升，但她一時跣手跌下，頭部撞向水吧，背部直接墮地。她形容當時痛到不能說話，感到頭暈作嘔，在老公陪同下由救護車送院。
頸椎移位 影響步行
Carol在醫院等了5小時後，接受X光和CT掃描，醫生發現她的頸椎第四與第五節移位並壓住神經，建議她立即做大手術，否則或會影響行路。至於康復後能否繼續教瑜伽，醫生稱機會不大。不過Carol擔心風險及怕後遺症，堅決選擇不進行手術，幸好留院三日，兩節頸椎移回正常位置，Carol 坦言：「真係要劏雞還神」。Carol表示分享今次經歷，是希望大家引以為鑑，同時指這個大教訓：「可以令咁大膽嘅我收斂一下」。
Carol昨日(16日)在社交網分享照片，相中見她做伸展動作，但似乎不滿事件被大肆報道，並表示：「其實你哋無新聞，可以搵返你哋個圈嘅人，真心我絕對唔需要靠你哋做宣傳，我亦唔需要宣傳，走咗10世，仲要消費我，我係咪要收返錢呢？」