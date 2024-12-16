「浸大E神」楊焉酒後玩引體上升出禍 爆喊拍片：與死神擦身而過

現年36歲、有「浸大E神」之稱的楊焉(Carol，前名楊梓瑤)，於2014年已淡出幕前，其後結婚誕下一子。近年，楊焉轉行做瑜伽導師，同時亦開設個人YouTube頻道分享生活點滴。日前Carol喊晒拍片，片中見她戴著頸箍，原來日前發生了嚴重意外，與死神擦身而過。

Carol以為「人生最後悔莫及嘅決定，幸好與死神擦身而過」為題拍片，她憶述當日去了中環一間餐廳喝大幾杯，現場起哄而接受「pull up challenge」，見老公輕鬆完成，她便懶理手部及肩膊傷患，即場做搖擺引體上升，但她一時跣手跌下，頭部撞向水吧，背部直接墮地。她形容當時痛到不能說話，感到頭暈作嘔，在老公陪同下由救護車送院。