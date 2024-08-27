《淪落人》導演陳小娟新作《虎毒不》 談善言演最心痛母親角色

憑《淪落人》奪金像獎「新晉導演」獎的陳小娟，相隔5年迎來第二部自編自導的新作《虎毒不》，電影聚集於現今女性育兒困境，由談善言和盧鎮業主演，彭杏英、馮素波、區嘉雯、太保、強尼、文頌嫻等合演。電影雖未公布上映日期，但已入圍第29屆韓國釜山國際電影節新浪潮(New Currents)競賽組別，已身人母的陳小娟備受鼓舞，形容是極大榮耀，希望可藉作品給所有新手母親一個擁抱。

母親的偉大伴隨痛苦 談善言在《虎毒不》中演新手媽媽淑貞，屢次出演母親角色的阿談坦言：「由試鏡到收到劇本都覺得這個係一個極大嘅挑戰，亦係我演過最令我心痛嘅一個角色。佢嘅痛苦、同埋自我掙扎嘅路真係好難走。母親真偉大，但係呢種偉大可能都伴隨住好大嘅痛苦，願天下母親嘅痛苦都有人承接陪伴共渡！」當得悉《虎毒不》入圍釜山國際電影節後，她興奮表示，「要多謝咁多位電影伙伴，各位幫過我哋嘅媽咪、爸爸、醫生，同埋當然唔少得幾個功不可沒嘅小演員BB！好開心令到呢套電影可以首先跳出香港，見到外地嘅觀眾，亦好期待第一次係外地睇有自己演出嘅電影首映！」

盧鎮業圓夢演年輕爸爸 盧鎮業在《虎毒不》圓夢飾演一位年輕爸爸，他表示：「今次是我第一次在電影上和談善言及陳小娟導演合作，過程很愉快，大家在元朗主景共渡了去年冬天最冷的兩個星期。謝謝團隊上下的照顧。經歷今次拍攝，真切感受到成家不易，生兒育女更是一輩子的課題，需要夫婦間同心協作才能好好迎向這人生重大轉變。」，談及首次參與釜山國際電影節的感受，他表示期待屆時與來自世界各地的觀眾、電影人多多交流。