《淪落人》Crisel開音樂騷晒歌藝 家燕姐捧場想上台唱埋一份

憑電影《淪落人》家傭角色奪得2019年金像獎最佳新演員的菲律賓裔演員Crisel Consunji，能演擅唱，她昨晚與同樣唱功了得的王梓軒、胡渭康、Sean Oliver等，在灣仔會展演出一連三場的《音樂劇的奇幻旅程》（The Magic of Musicals）演唱會，薛家燕亦有抽空捧場，更有不少家長帶着子女到場欣賞。

Crisel Consunji早於三個月前才誕下B女，坐月後即投入綵排，為了這次演出，她紮肚收身，昨晚台上展示fit爆身形，穿上不同造型靚裙，加上悅耳歌聲和舞蹈，令觀眾眼前一亮。王梓軒早已預告會有拉奏小提琴的環節，大騷音樂才華，他後段用英文狂rap長約5分鐘的歌詞，完全沒有「𦧲脷」，為觀眾帶來驚喜，胡渭康首次參加音樂劇演出，但他與其他表演者都十分合拍，表現淡定。由於MIRROR 演唱會第4場發生巨型屏幕墮下壓傷舞蹈員意外，昨晚音樂劇的舞台設計簡約，並沒有任何機關，演出者大賣唱功，團隊事前做足綵排，昨晚演出十分順利。

台下的家燕姐看得非常投入，不時隨着節奏拍掌支持，她完騷後更跟Crisel、王梓軒、胡渭康合照互動，並大讚所有表演者演出精采：「呢個騷真係好睇，近年少見，真係好magic。佢哋唱咗好多外國經典歌曲，其實香港有好多有水準嘅表演者，又唱又跳，我坐台下都有衝動上去玩埋一份，我唔睇就真係損失！真係要做多啲呢類騷，咁香港樂壇就可更加國際化。」家燕姐表示Crisel演技毋容置疑，但歌藝原來同樣出色，家燕姐說：「佢把聲靚到不得了，我好鍾意佢把聲。我仲想遲啲搵Crisel做我音樂老師呀。今晚佢換咗好多靚靚造型，直情係舞台個queen。」Crisel聽後笑不攏嘴，她不停多謝，對於首晚的演出，Crisel仍未滿意：「我畀自己80分喇，餘下兩晚，仲有進步空間。」胡渭康感謝家燕姐對音樂劇團隊的加持，他笑言想邀請她上台跳「十字步」。胡渭康謂今次演出團隊都經歷不少困難：「除因疫情影響，演出延期，我哋入台嗰日又掛8號風球，但大家都堅持綵排唔肯走。演出前我其中一位拍檔又中招，rundown又要修改，我有一首歌要cut走，最後修改咗同梓軒有共舞環節，男人浪漫喇！」全晚英文歌演出，有一環節他與梓軒選唱了張學友的經典金曲《怎麼捨得你》和《愛是永恒》。