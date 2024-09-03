《湄公河水鬼》越南「搵替死鬼」傳說拍鬼片 票房打低《異形》

片名Ma Da係指因為遇溺死亡而化成嘅厲鬼，越南嘅傳說同我地聽開嘅都相當類似，就係水鬼要搵到替死鬼先可以輪迴轉世，於是會突然伸手將人拖落水。查實呢個傳說最主要係阻嚇小朋友唔好喺湖同河道度玩，不過因為同日常生活太有關連，令唔少人都覺得似層層。

今個夏天越南本土電影Ma Da（台灣譯《湄公河水鬼》）相當犀利，開畫周末打低荷里活大片《異形︰羅穆盧斯》，仲要係多過《異形》9倍，真正贏足9條街。至今《湄公河水鬼》票房已經過千億越南盾，成為當地年度恐怖片之冠。

黎夫人為家屬撈屍觸怒水鬼

劇情講喺水道為家屬撈屍維生嘅黎夫人，某日因故觸怒傳說中嘅水鬼，同佢相依為命嘅囡囡可能會成為下一個被拉入水中嘅替死鬼，黎夫人於是搵辦法保護個女。片中黎夫人由47歲女演員越香飾演，為咗角色佢每日要浸喺水中至少8個鐘，搞到抽筋甚至肌肉收縮。另外越香仲要跟真正撈屍人學習，原來喺水中拖遺體上船係要將繩綁喺腳上，綁頸的話可能會斷……

《湄公河水鬼》喺越南收得，睇預告片都見到部份jump scare場面的確幾驚，但亦有外國觀眾認為劇情幾估到，剪接上尤其有問題。不過，同之前好多套泰國鬼片一樣，《湄公河水鬼》香港暫時未見有發行商引入，而台灣今個周末就會上映。近排都有朋友話河內幾好玩，你夠唔夠膽喺越南睇完套戲再一個人返酒店？

原文刊登於 電影LOL