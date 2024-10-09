《漂亮朋友》內地同志片成金馬獎最大黑馬　網民形容係中佬版《七月與安生》

金馬獎入圍名單星期二揭曉，唔少香港電影人獲得提名，最佳女主角更加有3位香港女演員（《看我今天怎麼說》鍾雪瑩、《我談的那場戀愛》吳君如、《從今以後》區嘉雯）角逐，令人鼓舞。

區嘉雯、夏于喬、鍾雪瑩、張艾嘉、吳君如。

金馬獎入圍名單同時係尋找滄海遺珠嘅地圖，今年內地導演耿軍嘅新片《漂亮朋友》入圍8項大獎，被譽為超級黑馬，睇埋介紹原來套戲相當有趣。

聞天祥形容《漂亮朋友》係華語同志電影「地板跟天花板」

《漂亮朋友》全片以黑白拍攝，背景係內地東北一個小鎮，入圍角逐金馬獎最佳男主角嘅張志勇，飾演一名其貌不揚嘅中年深櫃，呢位社會邊緣人透過愛情尋找認同，拯救自己，過程中出現唔少幽默又無奈嘅場面。

金馬執委會執行長聞天祥形容，《漂亮朋友》係華語同志電影「地板跟天花板」、「頂天立地的作品」，因為一方面打破了同志電影當中的常見、由俊男美女做主角嘅傳統，以多位中年男性們作為主角，呈現出來嘅高明幽默感同埋開放態度，加上電影精彩嘅節奏，令評審們歎為觀止，仲認為係今年金馬嘅超級大黑馬。有網民睇完更形容《漂亮朋友》係中年同志版《七月與安生》，吓？！

以《漂亮朋友》嘅故事，相信好難喺內地公開放映。而目前電影嘅宣傳資料唔多，令人更想知道《漂亮朋友》有幾高質！

原文刊登於 電影LOL