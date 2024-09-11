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娛樂
2024-09-11 16:55:57

「火雲邪神」梁小龍混血前妻黎愛蓮離世 遭鏹水毀容植皮磨皮廿次

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梁小龍前妻黎愛蓮離世 ，享年75歲。

梁小龍前妻黎愛蓮離世 ，享年75歲。

70年代武打巨星梁小龍於2004年憑周星馳電影《功夫》裡的火雲邪神一角，人氣再度急升。至於他的前妻黎愛蓮（Irene Ryder）原來於本月1日離世，享年75歲。她的女兒Anne Leung透過母親的社交平台公布後事安排。

 

Anne Leung以中英文留言道︰

「各位親友︰

先母黎愛蓮女士 IRENE RYDER痛於主曆2024901日在北區醫院安祥辭世，享壽75歲，先母喪禮將採用天主教儀式進行。喪禮謹定於1004(星期五)座落於大角咀九龍殯儀館地下德望堂設靈，歡迎親戚好友於下午5時至晚上8時半前來致祭。翌日即1005(星期六)上午10時，於柴灣哥連臣角天主教墳場聖十字架小禮堂進行彌撒，上午11時辭靈，隨即出殯靈柩奉移柴灣哥連臣角天主教墳場安葬。𧫴此報

孝女  ANNE LEUNG   敬啟」

Anne Leung在母親的社交平台以中英文交代黎愛蓮身後事。

Anne Leung在母親的社交平台以中英文交代黎愛蓮身後事。

黎愛蓮是中英混血兒，1972年，她接拍導吳思遠執導的動作片《餓虎狂龍》而結識夫梁小龍。75年二人奉女成婚，二人於19763月低調結婚，當日也沒有舉行任何鋪張的儀式，並在註冊前的九個月在台灣曾舉行婚禮。同年7月，二人愛女Anne梁子文出世。

然而，雙方的婚姻僅維持數年，78年黎愛蓮稱與梁小龍吵架遭毆打，曾一度搬回娘家暫住，梁小龍否認，但指對方需長期服食安眠藥而意見分歧，並曾提出分居，雙方情感已經破裂。

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黎愛蓮casting時，曾獲李小龍親自指導，她亦與李小龍胞弟李振輝合作推出唱片。

黎愛蓮casting時，曾獲李小龍親自指導，她亦與李小龍胞弟李振輝合作推出唱片。

19791月，黎愛蓮在住所外被一兇徒以西裝上衣淋潑強酸襲擊，令到黎的頭部及背部嚴重灼傷，導致毀容。事件轟動整個娛樂圈，黎愛蓮其後花了1年多的時候，接受近廿次次植皮及磨皮手術重整臉容。事件令到她身心均受到極大的困擾及打擊，更令她多次萌輕生念頭。當年有傳兇徒襲擊黎愛蓮，是因為梁小龍與他人結怨，但二人否認。梁小龍為醫好黎愛蓮，花逾400萬港元。然而，雙方就算經過患難，到最後他們在1980年仍是選擇離婚。黎愛蓮離婚後，一度退出娛樂圈，專注治病，95年復出再戰樂壇。

黎愛蓮是1960年代至1970年代的著名歐西流行曲女歌手。

黎愛蓮是1960年代至1970年代的著名歐西流行曲女歌手。

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