「火雲邪神」梁小龍混血前妻黎愛蓮離世 遭鏹水毀容植皮磨皮廿次

先母黎愛蓮女士 IRENE RYDER痛於主曆2024年9月01日在北區醫院安祥辭世，享壽75歲，先母喪禮將採用天主教儀式進行。喪禮謹定於10月04日(星期五)座落於大角咀九龍殯儀館地下德望堂設靈，歡迎親戚好友於下午5時至晚上8時半前來致祭。翌日即10月05日(星期六)上午10時，於柴灣哥連臣角天主教墳場聖十字架小禮堂進行彌撒，上午11時辭靈，隨即出殯靈柩奉移柴灣哥連臣角天主教墳場安葬。𧫴此報

70年代武打巨星梁小龍於2004年憑周星馳電影《功夫》裡的火雲邪神一角，人氣再度急升。至於他的前妻黎愛蓮（Irene Ryder）原來於本月1日離世，享年75歲。她的女兒Anne Leung透過母親的社交平台公布後事安排。

黎愛蓮是中英混血兒，1972年，她接拍導吳思遠執導的動作片《餓虎狂龍》而結識夫梁小龍。75年二人奉女成婚，二人於1976年3月低調結婚，當日也沒有舉行任何鋪張的儀式，並在註冊前的九個月在台灣曾舉行婚禮。同年7月，二人愛女Anne梁子文出世。

然而，雙方的婚姻僅維持數年，78年黎愛蓮稱與梁小龍吵架遭毆打，曾一度搬回娘家暫住，梁小龍否認，但指對方需長期服食安眠藥而意見分歧，並曾提出分居，雙方情感已經破裂。