《為何是吳秀才？》徐玄振 黃寅燁合譜姊弟戀

曾演《女神降臨》的黃寅燁，與「愛情劇女王」徐玄振合演的《為何是吳秀才？》，已由Now Express 6獲得轉播權，在剛過去的周末，首兩集開播收視不斷直線上升，第2集全韓國收視為6.5%。
《為何是吳秀才？》劇情主要圍繞「TK律師事務所」及「西中大學法學院」兩大戰場，在TK律師事務所，有池承炫(《請回答1994》、《太陽的後裔》) 、李姝雨(《加油吧威基基》、《奔跑的調查官》)、曾獲韓國青龍電影獎最佳男配角獎及第30屆韓國電影大鐘獎最佳男配角獎的李璟榮。而西中大學法學院，就有韓國男子團體UP10TION成員李鎭赫、南智賢(《當惡魔呼喊你的名字時》)、金才禾(《走向婦產科之路》)等年輕演員撐場。
擔心外型差距太打
徐玄振在開播前的記者會上表示：「吳秀才這個角色，與過往演的很不相同，是個沒有善惡之分的人物，由於自己想嘗試看看不同的演出，因而接下這個角色。除了表演方式上有所不同之外，在外型上也聽從導演的建議，服裝以合身的套裝為主，在唇色和眼線上也做了些改變，力求呈現出『要上戰場』般的女性樣貌。」問她和比自己年輕6歲的黃寅燁合作有何感想時，她打趣地說：「原本還在擔心若是自己看起來老太多的話就糟了，但實際見到黃寅燁後，覺得還好他沒有我想像中的年輕。」
姊弟戀修正女主角人生
《為何是吳秀才？》講述因錯誤的選擇，而令夢想走向錯誤的女人，通過和一個青年相戀，而修正了自己的人生，從來沒有好好談過戀愛的她，終於陷入了愛情，開啟一段既心痛又心動的愛情故事。第1集聚焦王牌女律師徐玄振的故事，尾聲她才與男主角黃寅燁相遇，也短暫回憶了兩人故事。