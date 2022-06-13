《為何是吳秀才？》徐玄振 黃寅燁合譜姊弟戀

曾演《女神降臨》的黃寅燁，與「愛情劇女王」徐玄振合演的《為何是吳秀才？》，已由Now Express 6獲得轉播權，在剛過去的周末，首兩集開播收視不斷直線上升，第2集全韓國收視為6.5%。

《為何是吳秀才？》劇情主要圍繞「TK律師事務所」及「西中大學法學院」兩大戰場，在TK律師事務所，有池承炫(《請回答1994》、《太陽的後裔》) 、李姝雨(《加油吧威基基》、《奔跑的調查官》)、曾獲韓國青龍電影獎最佳男配角獎及第30屆韓國電影大鐘獎最佳男配角獎的李璟榮。而西中大學法學院，就有韓國男子團體UP10TION成員李鎭赫、南智賢(《當惡魔呼喊你的名字時》)、金才禾(《走向婦產科之路》)等年輕演員撐場。