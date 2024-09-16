《為美好的世界獻上祝福！》第3季驚喜來襲：新作OVA即將登場

新作OVA消息公開
人氣動畫《為美好的世界獻上祝福！》第3季（この素晴らしい世界に祝福を！３）確認推出新作OVA原創動畫！根據官方X帳號，這個好消息是在9月15日的「このすば」公開錄音特別節目中宣布的，並預計在日後公布更多製作情報。
＼✨🎊重大発表🎊✨／— アニメ『このすば』公式アカウント (@konosubaanime) September 15, 2024
『この素晴らしい世界に祝福を！３』
新作OVA鋭意制作中！！！！#このすばラジオ 公開録音スペシャル内にて発表となりました！
続報をぜひお楽しみにお待ちください🌈#このすば pic.twitter.com/DbEECMPPSn
故事背景
《為美好的世界獻上祝福！》改編自曉夏目（暁なつめ）同名輕小說，故事描述喜歡ACG的家裡蹲男主角佐藤和真，因為一場意外事故（？）死亡，被自稱是水之女神阿克婭以拯救異世界為由，帶他轉生成冒險者。不料，這段冒險卻演變成帶上笨蛋女神阿克婭的搞笑旅程，就連相繼加入的女夥伴們也都不大正常。
粉絲期待
原作累積發行超過1,000萬冊，《為美好的世界獻上祝福！3》確認推出新作OVA，讓粉絲們非常期待後續情報。這次的OVA將會帶來什麼樣的新故事和搞笑情節呢？