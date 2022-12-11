《無窮之路》無限LOOP 陳貝兒節目在央視播放

由陳貝兒主持的《無窮之路》於2021年8月播出，同年11月在大陸平台嗶哩嗶哩播放。節目播出之後，在大陸獲得極大迴響，貝兒憑這個節目在大陸人氣急升。就算節目播畢一年兼已播出第二輯《無價之保》，《無窮之路》早前再獲大陸媒體頒發「最具影響力作品」，可見這個節目在大陸的威力。
播完又播
由於廣東地區觀眾本身可以收看無綫翡翠台，加上節目在不同大陸平台播放，包括今年7月在湖南衛視播出，因此大陸觀眾對這個節目絕不陌生。然而，央視宣布由本月12日起，《無窮之路》將於晚上8時在CCTV-9播放，不少網民表示「已經看過了」、「播下第二部」、「播下第二季《無價之保》」。
廣東省觀眾戥貝兒辛苦
對廣東省的觀眾來說，這個消息絕對是惡耗。事關中共前總書記江澤民早前離世，為了表達最悲慟的心情，大陸多個播放平台一律「禁娛」，收看無綫的廣東省觀眾由12月2日起一連數天部份時段只能看《無窮之路》第一集，而這些時段，香港觀眾則是收看綜藝節目，包括《45日環遊日本》、《歡樂滿東華2022》及《開心無敵獎門人》。由於連續重播陳貝兒到懸崖村行樓梯，令廣東省觀眾在網上狂討苦水，坦言「放過佢啦！」、「行完又行，我看到都替貝兒攰啦！」如今央視又播這個節目，他們又再一次重溫陳貝兒行樓梯的畫面。