《無間道》20周年重映4K復修版 劉偉強感覺似嫁女：不會剪輯導演版

由劉偉強和麥兆輝執導的經典電影《無間道》2002年12月12日香港上映，本月12日剛好上映20周年，寰亞電影將於首部曲開畫的同一天，推出4K 數碼復修版《無間道》、《無間道 II》、《無間道 III 終極無間》重新公映。日前電影舉行優先場，劉偉強導演驚喜現身，他興奮表示，「20年前拍《無間道》似生仔，今次就好似嫁女。」
在劉導心目中，《無間道》的每個場景都有獨特意義，當被問到會否再剪輯導演版？劉導回應說：「唔會，依家已經係最好嘅版本！」他更指出未開場已是精彩位，「當年我哋拍《無間道》好清晰要帶觀眾投入，所以一開場credit位已經做得好好。然後喺個廟『噹』嗰一聲都好睇，有啲人鍾意兩個主角喺天台、黃秋生跌落嚟，其實就連鄭秀文嗰場問『到底你係邊個』，呢啲文戲都好睇。」
選用《被遺忘的時光》有原因
多年以來，很多觀眾都好奇為何當年選上蔡琴的《被遺忘的時光》呢？劉導表示，以前音響發燒友，都會以蔡琴這張唱片來試機，因為靚聲悅耳，「當我知道要拍一場劉德華同梁朝偉喺HiFi舖相遇嘅場景，我專登去搵一首歌放喺呢場，其實連歌詞都好配合到佢兩個人戲裏面嘅身份。當時好多人都唔知道，呢首歌將會爆紅，影響咁深遠。」他還透露明年將推出《無間道》電影系列的4K Blu-ray版。