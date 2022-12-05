《無間道》20周年重映4K復修版 劉偉強感覺似嫁女：不會剪輯導演版

由劉偉強和麥兆輝執導的經典電影《無間道》2002年12月12日香港上映，本月12日剛好上映20周年，寰亞電影將於首部曲開畫的同一天，推出4K 數碼復修版《無間道》、《無間道 II》、《無間道 III 終極無間》重新公映。日前電影舉行優先場，劉偉強導演驚喜現身，他興奮表示，「20年前拍《無間道》似生仔，今次就好似嫁女。」

在劉導心目中，《無間道》的每個場景都有獨特意義，當被問到會否再剪輯導演版？劉導回應說：「唔會，依家已經係最好嘅版本！」他更指出未開場已是精彩位，「當年我哋拍《無間道》好清晰要帶觀眾投入，所以一開場credit位已經做得好好。然後喺個廟『噹』嗰一聲都好睇，有啲人鍾意兩個主角喺天台、黃秋生跌落嚟，其實就連鄭秀文嗰場問『到底你係邊個』，呢啲文戲都好睇。」