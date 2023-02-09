《無頭東宮》RE-U 張兆輝陳妙瑛向海嵐合體 網民最期待經典神劇重現

無綫於2002年播出的《無頭東宮》，由陳妙瑛、向海嵐及張兆輝等主演，相隔21年至今仍令一眾觀眾難忘。今日，向海嵐在IG上載與陳妙瑛、張兆輝、敖嘉年、杜大衛及時任監製張乾文的合照，五位演員保養得宜，凍齡有術，看似同二十年前一樣。不少網民紛紛以當年《無頭東宮》的主題曲留言，直言所有童年回憶都回來。 杜大偉留言說︰「父皇、母后、娘親、皇弟，多年後我哋一家人終於再合體喇，感謝Anne一路以嚟積極嘅籌劃，謝謝妙瑛安排地方兼請客，非常之開心愉快嘅一餐，期待將來更多不定期嘅聚會！」

向海嵐曾拒演奸妃 相中見到眾人保養得宜，只是少了當年的一份稚氣。當年向海嵐的角色極討人厭，早年她接受訪問表示曾因為要演奸妃而打算推劇，但最後被劇組說服下接拍。由於她的角色需要與陳妙瑛有極大關連，所以要連對方的小動作也要記下，幸好戲裡戲外都要溝通得非常好。