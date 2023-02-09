《無頭東宮》RE-U 張兆輝陳妙瑛向海嵐合體 網民最期待經典神劇重現

無綫於2002年播出的《無頭東宮》，由陳妙瑛、向海嵐及張兆輝等主演，相隔21年至今仍令一眾觀眾難忘。今日，向海嵐在IG上載與陳妙瑛、張兆輝、敖嘉年、杜大衛及時任監製張乾文的合照，五位演員保養得宜，凍齡有術，看似同二十年前一樣。不少網民紛紛以當年《無頭東宮》的主題曲留言，直言所有童年回憶都回來。
杜大偉留言說︰「父皇、母后、娘親、皇弟，多年後我哋一家人終於再合體喇，感謝Anne一路以嚟積極嘅籌劃，謝謝妙瑛安排地方兼請客，非常之開心愉快嘅一餐，期待將來更多不定期嘅聚會！」
向海嵐曾拒演奸妃
相中見到眾人保養得宜，只是少了當年的一份稚氣。當年向海嵐的角色極討人厭，早年她接受訪問表示曾因為要演奸妃而打算推劇，但最後被劇組說服下接拍。由於她的角色需要與陳妙瑛有極大關連，所以要連對方的小動作也要記下，幸好戲裡戲外都要溝通得非常好。
陳妙瑛心思思拍劇
《無頭東宮》屬陳妙瑛的告別作，之後她淡出娛樂圈，並轉行從商，建立美容王國。早年有傳媒問她可會考慮回娘家無綫拍劇，她表示以公司生意為先，才作考慮。在劇中扮演陳妙瑛兒子的杜大偉，去年曾大爆陳妙瑛有意拍劇，更透露對方曾心思思想客串數集《愛．回家之開心速遞》，更有不少監製曾向她接觸，希望她可以回巢拍劇。
由張兆輝、陳妙瑛、向海嵐主演的《無頭東宮》在2002年播映，以「換面」為題，講述陳妙瑛與向海嵐因交換容貌，命運亦從此逆轉，題材詭異又創新，令觀眾留下深劇印象，劇集在當年成功爆紅掀起煲劇熱話，亦成為無綫經典神劇之一，就算事隔多載，至今亦有不少網民及觀眾提及《無頭東宮》，更有網民推舉《無頭東宮》為最渴望重播的劇集；有人更留言這個是2023 年最令人期待的組合，會否有機會拍《無頭東宮2》。