「熊女郎」嘉盈積極轉型惹熱議 慘被網民力數5宗罪

YouTube頻道「FHProductionHK」成員「熊女郎」王嘉盈（Kaying）以真性情及33E豐滿身材極受網民關注，更被指係新一代網絡女神。近年嘉盈積極轉型，似乎好想洗甩MK味，而最近就有網民喺討論區出PO討論「嘉盈靚唔靚」，有唔少網民就覺得佢麻麻地，更力數佢5宗罪！

1. 扮有文化 嘉盈唔只撈埋電影及電視，喺今年書展仲推出首本圖文並茂散文集《KAYING’s Wordings》，佢今次收起性感，同大家分享內心世界。雖然佢自認才疏學淺兼無意做才女，不過網民就話俾人感覺經常掛喺嘴邊，例如「成日ig po埋啲懶有文化深度嘅story」、「最煩係不斷話自己幾有文化幾有修養 但明眼人點睇佢都係個mk妹 呢啲真係扮唔到」、「咩夠真，似係冇乜修養冇乜氣質嘅人用嚟掩飾」 、「冇文化但係扮晒有」及「之前諗住轉風向有思想，有文化既文青女」等等。

2. MK妹 嘉盈不時衝口而出爆粗，「MK妹」及活潑開朗形象入屋，雖然有唔少人認為佢係真性情，不過都有網民唔係咁睇：「佢一直都係mk妹」及「MK爛口當真性情」等等。 3. 造作 嘉盈喺拍攝ViuTV節目《姊妹們的國際市場》時已經俾網民指佢行為造作，估唔到喺討論區嘅外貌時依然有網民咁講，留言「造作嘅表表者」、「本身都幾like佢，直到覺得佢愈來愈假，又話自己唔靠性感賺錢」及「想洗底扮哂有內涵 份人完全唔真」等等。

4. 把聲好嘈 嘉盈一向俾人活潑開朗及有嗰句講嗰句嘅感覺，不過有唔少網民都覺得佢把聲好嘈，留言話「唔樣衰, 但把聲好嘈」、「又煩又嘈」及「睇到悶左姐 正常以上啦 係把聲唔得」」等等。 5. 外表被真實年齡老 年紀輕輕嘅嘉盈，不時喺IG上載性感青春照同網民分享，不過原來唔少網民都覺得佢外表被真實年齡老，留言話「唔知點解個樣殘得勁快 用普通女仔標準 咪算ok」、「佢唔樣衰可以賣可愛大波但已經老了賣笑就算數啦」、「淨係覺得佢殘咗好多」及「以為佢30幾 原來咁後生」等等。