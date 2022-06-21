《熊抱青春記》男團分拆出漫畫 下一步係當真男團咁捧挑機BTS？

荷里活近年4大玩法︰人物傳記、翻拍、續集、外傳！拍外傳最緊要名正言順，正如PIXAR將《光年正傳》設定為《反斗奇兵》一眾玩具嘅小主人Andy睇過嘅電影。而早前推出嘅《熊抱青春記》（Turning Red)入面，主角Mei Mei同班friend瘋狂熱愛嘅男團4＊Town，據報會以漫畫形式分拆佢地嘅故事出嚟。

《熊抱青春記》以千禧年代為背景，當時因為Backstreet Boy紅透半邊天，衍生出唔少偶像男團。《熊》入面就創造咗一隊有5個成員但係叫4＊Town嘅男團，連Mei Mei都唔明點解叫4＊Town！呢隊男團由 Robaire、Jesse、Tae Young、Aaron T及Aaron Z組成，有睇套戲就知角色造型係向20年前嘅boy band致敬。更厲害係由Billie Ellish同哥哥Finneas為4＊Town創作嘅3首歌，捉到晒當時Boy Band歌嘅神緒，歌詞都係情情塔塔，曲風易上口嗰啲呢。

PIXAR捧4＊Town出道做虛擬偶像

4＊Town一出反應唔錯，PIXAR決定搵漫畫家Kalfee動筆，創作漫畫《Disney and Pixar’s Turning Red: 4*Town 4*Real: The Manga》，以5位成員嘅明星生活同被fans狂追嘅日子為題材。根據twitter上所介紹嘅圖，呢套漫畫會以日系漫畫風格繪畫，相當有驚喜！預計下年春天有得睇。

PIXAR呢個project明顯係為4*Town「正式出道」試水溫，明星生活呢個題材喺動畫片似乎未有人做，將4*Town分拆發展成為電影聽落有新意亦有生意 － 一於當真男團咁做，日本興咗虛擬偶像咁多年，西方市場絕對試得過。加上《熊抱青春記》仲未有消息會拍續集，捧起4*Town頂住先唔出奇，到時可能人氣勁過BTS！

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