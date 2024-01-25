「熱⾎躺平族」初出道首派台《燃》 三位成員向着大海全裸露股拍MV：好熱血！

2024年1月，由雨橋、尹澤生及劉皓嵐組成的男團「熱⾎躺平族 HOT BLOOD SLEEPING GANG」正式出道！首支作品《燃》昨日派台，MV亦在YouTube上架。三位不同類型的男生走在一起，帶來不一樣的火花！團名的由來，是⼀班沒有為社會經濟作出貢獻⽽去追夢的⼈，成員除了雨橋、阿⽣和皓嵐外，還有⼀班幕後成員，包括MV導演Boris（人氣YouTuber）和⾳樂監製阿雞。

三人對着大海全裸露股 首支派台作品《燃》的MV，最搶眼一定是雨橋、尹澤生及劉皓嵐向着大海全裸露股的一幕，對於這個畫面的構思，他們說：「純粹係覺得熱血，日本男子對住日本海，好似浮世繪啲畫面，再加上想表達我哋要做最原本嘅自己，全裸對住個海嗰1 shot，就好似做最原始嘅自己，對住世界吶喊。」 至於MV concept ，熱⾎躺平族三位團員理念一致，說：「係我哋為咗自由，同社會嘅框架逃離及對抗。」而拍MV 最難忘的事，並非全裸露股一幕，反而係同幕後齊上齊落的片段，他們說：「我哋要攀過懸崖去其中一個景，要搬器材上落長命斜，所有人包括導演、演員都要一齊搬，呢樣嘢反而令到我哋好感覺到大家係同一條Team，個感覺好正！」

三人對着大海全裸露股

成團經過 講到成團經過，是有一個晚上，尹澤生在雨橋家齊齊看影片，閒談期間，他們看到了Atarashii Gakko 享受舞台的感染力，雨橋忽發其想，覺得香港需要這種音樂，便即興與尹澤生組男團，在尋找理想隊友的時候，想找一個性格純粹，又會跳舞的男孩，當刻想起了皓嵐，所以便邀請他加入！ 為追音樂夢，雨橋、尹澤生及劉皓嵐自資做歌、拍MV，面對着未來許多的未知，他們勇於面對及嘗試，「我哋打算一直做落去，最緊要做得開心，無noise就再接再厲，未來嘅作品就暫時冇具體嘅idea，因為No plan is our plan！」

成員簡介 雨橋： 在2020年開始活躍於網絡，並於2021年8月舉辦了個人演唱會《The Last Show?》。2022年於《沒有人可以為你的幸福負責》和《阿波羅》MV擔任演員。2023年推出首支派台個人單曲 《MODORENAI》，正式於樂壇出道。雨橋除了幕前外，亦從事影片製作的幕後和經理人的工作。 尹澤生（阿生）： 於2023年在全民造星V 於20強止步，擅長跳舞和Tricking 空翻。現在阿生也會開班教空翻。 劉皓嵐： 皓嵐於2016年開始幕前演出，曾參與電影、電視劇、舞台劇、配音、節目主持、MV等演出，於2022年參加試當真 《校花校草2022》 比賽獲得校草亞軍，2023年與同學組band參加 《香港青年樂隊大賽2023決賽》 獲得中學組冠軍。2024年以「熱血躺平族」一員身份於樂壇出道，繼續挑戰自己，發掘更多可能。