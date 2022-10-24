燈火闌珊｜周漢寧首擔正即出戰東京電影節　蔡思韵大露背現身紅地毯

由蔡思韵與周漢寧主演的電影《燈火闌珊》入圍第35屆東京國際電影節（TIFF）「亞洲未來」單元競賽部份，成為唯一一部於今屆東京國際電影節中爭奪殊榮的港產片。兩位主角日前一同參與電影節的開幕典禮，並分享往海外參展的心情。
蔡思韵（Ceci）首度參與在香港以外地方行紅地毯，表示這種感覺既陌生又熟悉，她說：「其實唔好話日本，連離開香港，都已經有兩、三年都冇出過去。日本都有5年，對上一次係去京都旅行，所以嚟到久違嘅日本，係超級開心同興奮，而第一次喺香港以外地方行紅地毯，喺唔熟識嘅語言、唔熟識嘅環境，但係電影係大同，因為電影可超越語言嘅藝術媒介，好開心可以將一套香港電影帶到嚟日本，可以同唔同嘅觀眾交流，甚至可以同日本嘅觀眾、電影人交流，我覺得好開心，好榮幸參加呢個電影盛會。」
至於周漢寧第一次以主角身份參與電影演出，便有份於國際影展上行紅地毯，對他來說是一次難忘的經歷，阿寧說：「心情係既興奮又緊張！實在太耐冇搭過飛機離開香港，冇諗過再撘飛機就係出席東京國際電影節，所以喺抵埗嘅一剎那，我竟感動到有啲啲想喊。《燈火闌珊》是一齣以香港式微行業為主題嘅電影，好高興有機會陪伴佢出現喺國際舞台，等更多人見到香港美麗嘅一面。另外，可以藉住東京國際電影節欣賞來自世界各地嘅電影，係一個好難得嘅交流機會。」為了影展，二人均盛裝出席盛會，Ceci的以大露背晚裝現身，十分吸晴，而紅地毯上的影迷都十分熱情，眾人沿途都要不停為影迷們簽名留念，不過卻是十分樂意！