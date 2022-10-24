燈火闌珊｜周漢寧首擔正即出戰東京電影節　蔡思韵大露背現身紅地毯

由蔡思韵與周漢寧主演的電影《燈火闌珊》入圍第35屆東京國際電影節（TIFF）「亞洲未來」單元競賽部份，成為唯一一部於今屆東京國際電影節中爭奪殊榮的港產片。兩位主角日前一同參與電影節的開幕典禮，並分享往海外參展的心情。

蔡思韵（Ceci）首度參與在香港以外地方行紅地毯，表示這種感覺既陌生又熟悉，她說：「其實唔好話日本，連離開香港，都已經有兩、三年都冇出過去。日本都有5年，對上一次係去京都旅行，所以嚟到久違嘅日本，係超級開心同興奮，而第一次喺香港以外地方行紅地毯，喺唔熟識嘅語言、唔熟識嘅環境，但係電影係大同，因為電影可超越語言嘅藝術媒介，好開心可以將一套香港電影帶到嚟日本，可以同唔同嘅觀眾交流，甚至可以同日本嘅觀眾、電影人交流，我覺得好開心，好榮幸參加呢個電影盛會。」