《爸爸可否不要老》導演再拍安東尼鶴健士 新片The Son再刻劃家庭事

導演Florian Zeller 2年前嘅《爸爸可否不要老》(The Father)備受好評，感動細緻得來故事又唔係平鋪直敍，仲為資歷同功力十足嘅安東尼鶴健士再奪影帝。Florian Zeller新作The Son再次搵「爸爸」演出，同樣係做爸爸，同樣係以家庭處境為題材，不過今次連「狼人」曉治積曼Hugh Jackman都加盟，卡士更強。

The Son入面，Hugh Jackman飾演Peter，既係兒子亦係父親。Peter離婚多年，現任伴侶Beth(Vanessa Kirby飾）剛剛誕下兒子，前妻(Laura Dern飾）到訪，將步入青春期嘅兒子Nicholas交託俾Peter。Nicholas面對青少年必然嘅思潮波動，Peter盡力陪伴照顧，以免好似當年老父（安東尼鶴健士飾）咁疏忽。幾樣生命疑難接踵而來，Peter可以點做？呢個故事，唔少中佬應該好有同感。唔同嘅係，狼人型過你好多。

《爸爸可否不要老》改編自Florian Zeller嘅舞台劇本，今次The Son同樣係將劇場作品搬上大銀幕。上次女角有Olivia Colman，今次有同樣好戲嘅Laura Dern。電影將會喺11月11日北美上映，好明顯係搏年尾留低印象，角逐下年奧斯卡至少袋幾個提名走。其實導演仲有個劇本The Mother，舞台劇版更加係由康城影后Isabelle Hupperrt主演，我諗都應該走唔甩，「一家三口」都會拍成電影版嘞。

原文刊登於 Yahoo娛樂LOL，am730獲授權轉載