「牛雜妹」李亦喬受雙重打擊 懷孕9周不幸流產 愛犬被咬至重傷入ICU

「牛雜妹」李亦喬早前在社交平台發文，透露她的愛犬「Whiskey」被一隻伯恩山犬突然衝出來咬傷，Whiskey被咬至大腸小腸等多處受傷，而且大量出血需要在ICU觀察。李亦喬今日（28日）再發文稱，Whiskey被咬當晚，自己亦不幸流產，面對雙重打擊，李亦喬每天都以淚洗面，而最憤怒的是，惡犬主人拒絕負責10至15萬元的醫療費，因此她決定採取法律行動，追討一切損失。
李亦喬日前發文表示接二連三發生在身上的事情，令她差點活不過來，每天都是哭著睡、醒著哭，沒有一覺是睡得安穩，她更直斥惡犬主人拒負責任：「做錯事情，便應該承擔責任。當初口口聲聲願意負全責，聽到手術費需要10-15萬，便表示沒有能力負擔這麼多。我們只要求負責直到出院時的所有醫療費用，亦表示不介意分期付款，但依然拒絕承擔，甚至取消原本寫好的支票。」
懷孕9周不幸流產
相隔兩天，李亦喬昨晚再於社交網透露，原來愛犬Whiskey被咬傷當晚，懷孕約9周的她亦不幸流產：「Whiskey被咬的當晚，本身已被證實懷孕約9周的我在醫院等待Whiskey手術期間發現下身流出大量分泌物，腹部感到有劇烈疼痛，於是立即發送照片給醫生，醫生安排翌日早上作出檢查。由於我的情緒激動全身抖震，我的另一半不想我動胎氣擔心我的安全，於是向對方提出不要主動聯絡我，由他進行洽談工作。第二天的早上，醫生檢查後證實胎兒已經沒有心跳。」
李亦喬在面對雙重打擊下仍然努力去面對事情，對方狗主約了她洽談賠償的事宜，她表示：「過程中，對方曾表示家中有喪事發生，那一刻的我亦哭着表示我的孩兒也剛剛沒有了。任何事情的發生亦不代表可以逃避責任。由始至終，我們都沒有恐嚇過對方，支票也是對方主動寫好洽談時交給我們，整個洽談內容我們亦有錄音，對方亦知道，將來有需要我亦不介意公開，因為我們光明磊落。」最後，她感激未婚夫一直的陪伴：「過去一個星期，我沒有一天不在傷感中渡過，不知道留了多少的眼淚，幸好有我的未婚夫在身邊一直支撐着我，亦感恩whiskey為了我奇蹟地活了下去。」