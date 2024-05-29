「牛雜妹」李亦喬懷孕9周不幸流產 愛犬被咬至重傷入ICU受雙重打擊

「牛雜妹」李亦喬早前在社交平台發文表示她的愛犬「Whiskey」被一隻伯恩山犬突然衝出來把Whiskey咬至大腸小腸等多處受傷，而且大量出血需要在ICU觀察。李亦喬今日（28日）再發文透露Whiskey被咬當晚自己亦不幸流產，面對雙重打擊，李亦喬每天都以淚洗面，而最憤怒的是惡犬主人拒絕負責10-15萬的醫療費，因此她決定採取法律行動追討一切損失。

李亦喬日前發文表示接二連三發生在身上的事情，令她差點活不過來，每天都是哭著睡、醒著哭，沒有一覺是睡得安穩，她更直斥惡犬主人拒負責任：「做錯事情，便應該承擔責任。當初口口聲聲願意負全責，聽到手術費需要10-15萬，便表示沒有能力負擔這麼多。我們只要求負責直到出院時的所有醫療費用，亦表示不介意分期付款，但依然拒絕承擔，甚至取消原本寫好的支票。」