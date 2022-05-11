《犯罪都市2》發布會 馬東錫最愛演硬漢

曾演《屍殺列車》、《與神同行：最終審判》及《神臂大叔》的韓國男演員馬東錫(有譯：馬東石)，今日於首爾出席《犯罪都市2》的發布會，這是他繼Marvel電影《永恆族》後，首次有電影在當地上映，並且回歸他最擅長的硬漢戲路。
陪同馬東錫出席發布會的導演姜允成稱，今次想向觀眾展示對外擴展的世界觀，因此馬東錫今次要對付的，不再是韓國境內的地痞黑幫，而是國際罪犯與惡棍，「《犯罪都市2》劇情和動作都升級了，馬東錫、尹啟相及崔貴華都會在戲中出現，不同的是反派厲害了、犯罪規模升級了，抓捕罪犯的過程，和其中的動作戲份，都會與第一集有所不同。」
馬東錫：警探角色適合我
馬東錫稱，《犯罪都市》的故事是根據2004年一宗真實事件改篇，《犯罪都市2》就以幾宗轟動韓國的犯罪案件為主題，故事背景設在2008年，他說：「電影根據真實故事改編，但我們將其拍成一部非常有娛樂性的動作電影。與導演合作編寫劇本時，我們討論出很多幽默橋段與點子。」馬東錫指年輕時曾有過當警察的願望，但更希望當動作演員，他續說：「年幼時有一個願望，希望住在一個沒有犯罪的城市。所以警探角色非常適合我，《犯罪城市》系列對我來說，是意義重大的電影作品。」
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