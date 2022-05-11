《犯罪都市2》發布會 馬東錫最愛演硬漢

曾演《屍殺列車》、《與神同行：最終審判》及《神臂大叔》的韓國男演員馬東錫(有譯：馬東石)，今日於首爾出席《犯罪都市2》的發布會，這是他繼Marvel電影《永恆族》後，首次有電影在當地上映，並且回歸他最擅長的硬漢戲路。

陪同馬東錫出席發布會的導演姜允成稱，今次想向觀眾展示對外擴展的世界觀，因此馬東錫今次要對付的，不再是韓國境內的地痞黑幫，而是國際罪犯與惡棍，「《犯罪都市2》劇情和動作都升級了，馬東錫、尹啟相及崔貴華都會在戲中出現，不同的是反派厲害了、犯罪規模升級了，抓捕罪犯的過程，和其中的動作戲份，都會與第一集有所不同。」