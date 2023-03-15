《狂野時速10》繹出海報 鐵定5月在港上映

這次《狂野時速10》故事圍繞在《狂野時速5》中，巴西毒梟之子Dante(水行俠積遜莫瑪Jason Momoa飾演)，當年看到唐老大(馮迪索Vin Diesel飾演)把父親Hernan Reyes的販毒集團毀滅，12年後決心為父報仇，要唐老大付出不能磨滅的終極代價。

▲上月Universal Pictures HK已經發布了《狂野時速10》的最新預告片。▲

有新反派自然有正派新人加入，影后Brie Larson會飾演CIA叛將Tess，與唐老大結盟，一起在戲中飆車，助唐老大對抗積遜莫瑪的集團。此外，一班舊將Tyrese Gibson、Nathalie Emmanuel、姜成鎬、John Cena、Michelle Rodriguez、Scott Eastwood、Helen Mirren、Charlize Theron、Chris Bridges、Jordana Brewster及Jason Statham亦會在本集出現。而最令影迷期待的華麗飛車動作場面，今集亦有新的突破。