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娛樂
2023-03-15 14:55:37

《狂野時速10》繹出海報 鐵定5月在港上映

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《狂野時速10》最新海報，繼續由唐老大擔大旗孭戲。

《狂野時速》電影系列最新作品《狂野時速10》(Fast X)，早前譯出首條3分鐘的預告片，今日發布官方電影海報，並鐵定在5月18日香港正式上映。

這次《狂野時速10》故事圍繞在《狂野時速5》中，巴西毒梟之子Dante(水行俠積遜莫Jason Momoa飾演)，當年看到唐老大(馮迪索Vin Diesel飾演)把父親Hernan Reyes的販毒集團毀滅，12年後決心為父報仇，要唐老大付出不能磨滅的終極代價。

▲上月Universal Pictures HK已經發布了《狂野時速10》的最新預告片。▲

 

 

有新反派自然有正派新人加入，影后Brie Larson會飾演CIA叛將Tess，與唐老大結盟，一起在戲中飆車，助唐老大對抗積遜莫的集團。此外，一班舊將Tyrese Gibson、Nathalie Emmanuel、姜成鎬、John Cena、Michelle Rodriguez、Scott Eastwood、Helen Mirren、Charlize Theron、Chris Bridges、Jordana Brewster及Jason Statham亦會在本集出現。而最令影迷期待的華麗飛車動作場面，今集亦有新的突破。

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唐老大戲裡的新戰車。

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水行俠積遜莫瑪，飾演為父報仇的毒梟之子。

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