《狂野時速10》釋出海報 鐵定5月在港上映

這次《狂野時速10》故事圍繞在《狂野時速5》中的巴西毒梟之子Dante(《水行俠》積遜莫瑪Jason Momoa飾演)，當年看到唐老大(雲迪素Vin Diesel飾演)把其父親Hernan Reyes的販毒集團毀滅，12年後決心為父報仇，要唐老大付出不能磨滅的終極代價。

▲上月Universal Pictures HK已經發布了《狂野時速10》的最新預告片。▲

Captain Marvel貝兒娜森加盟

有新反派自然有正派新人加入，「Captain Marvel」影后貝兒娜森(Brie Larson)會飾演CIA叛將Tess，與唐老大結盟，一起在戲中飆車，助唐老大對抗積遜莫瑪的集團。此外，一班舊將Tyrese Gibson、Nathalie Emmanuel、姜成鎬、John Cena、Michelle Rodriguez、Scott Eastwood、海倫美雲(Helen Mirren)、查理絲花朗(Charlize Theron)、Chris Bridges、Jordana Brewster及Jason Statham亦會在本集出現。而最令影迷期待的華麗飛車動作場面，今集亦有新的突破。