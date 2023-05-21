《狂野時速10》首周票房預收3.2億美元 狄維莊遜驚喜回歸

仲有神奇女俠

影評人對《狂野10》的評價欠佳，爛番茄更給予57%新鮮度，但觀眾仍對電影非常期待。《狂野10》本應是系列中的大結局，但主角雲迪素(Vin Diesel)在首映後表示大結局將會分3部曲上映，即是還有兩集才落幕。至於與雲迪素鬧不和的狄維莊遜(Dwayne Johnson)，在今集彩蛋亮相落實回歸，再加上神奇女俠姬嘉鐸(Gal Gadot)相隔多年回歸，令人更期待第2部曲。美媒問到《狂野10》導演Louis Letterrier怎樣說服狄維回歸。他說：「我與狄維不認識的，我們在數月前才以視像交流。我說：『你先看看電影，你一定會愛上的。』之後狄維就答應了。」至於神奇女俠姬嘉鐸的現身亦非常驚喜，她屬於雲迪素那邊的正派角色。