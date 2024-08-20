《猛鬼大學3》泰式校園驚嚇傳說三合一　扮情侶得罪神明下場好慘！

每次介紹恐怖片收視都唔錯。過咗7月14，一於嚟過鬼片打孖上！仲要兩套都係泰國片，勁驚！
《猛鬼大學3》6月上映就成為該周票房之冠
今年暑假西片當道，喺泰國呢個夏天大部份時間嘅票房冠軍都係由西片贏得，而今日介紹嘅《猛鬼大學3》就係少數可以砌低西片嘅泰國本土出品（另一套聽日介紹）。《猛鬼大學》系列由2009年推出至今，3部片都係以幾段大學校園靈異傳聞改編而成，第一集票房平平但口碑幾勁，有網友直情評價為phobia，恐懼症嘅級數！《猛鬼大學3》今年6月上映就成為該周票房之冠，相信係由前兩集嘅好評帶動。
《猛鬼大學3》由3個故仔組成。《無頭遊行》講述女大學生要同暗戀對象爭奪一筆獎學金，二人於是去拜為情侶賜福嘅公主娘娘。但係假如假扮情侶，娘娘就會攞佢命！唔識死嘅大學生真係走去拜娘娘，結果……
《猛鬼大學3》暫時未見香港會上映
《霸凌》就同呢期好熱鬧嘅迎新活動有關。一間大學設有師兄師姐「湊」師弟妹嘅制度，但係有師兄完全唔想照顧被安排配對嘅師弟，而校園傳說中嘅「無名學長」就幫手照料師弟，更令「無名學長」嘅真相曝光。至於最後一個故事《無形神龕》入面，有學生將供奉神龕嘅花環送俾同學，咁做當然冒犯神明，於是佢地想去向神明道歉，但係竟然搵唔返個神龕……呢段係唯一有喜劇成份嘅，幾估唔到。
間間學校都有靈異傳聞，背景仲要係泰國就更加驚多兩錢。《猛鬼大學3》暫時未見香港會上映，如果9月頭會去台灣的話，可以到時入戲院嚇一嚇，當地將片名譯做《猛鬼大學：邪無止禁》。
原文刊登於 電影LOL