《猛鬼大學3》泰式校園驚嚇傳說三合一　扮情侶得罪神明下場好慘！

每次介紹恐怖片收視都唔錯。過咗7月14，一於嚟過鬼片打孖上！仲要兩套都係泰國片，勁驚！

《猛鬼大學3》6月上映就成為該周票房之冠

今年暑假西片當道，喺泰國呢個夏天大部份時間嘅票房冠軍都係由西片贏得，而今日介紹嘅《猛鬼大學3》就係少數可以砌低西片嘅泰國本土出品（另一套聽日介紹）。《猛鬼大學》系列由2009年推出至今，3部片都係以幾段大學校園靈異傳聞改編而成，第一集票房平平但口碑幾勁，有網友直情評價為phobia，恐懼症嘅級數！《猛鬼大學3》今年6月上映就成為該周票房之冠，相信係由前兩集嘅好評帶動。

《猛鬼大學3》由3個故仔組成。《無頭遊行》講述女大學生要同暗戀對象爭奪一筆獎學金，二人於是去拜為情侶賜福嘅公主娘娘。但係假如假扮情侶，娘娘就會攞佢命！唔識死嘅大學生真係走去拜娘娘，結果……