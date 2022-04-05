「獨臂刀王」王羽病逝享年80歲 王馨平悼亡父：萬般不捨，永遠懷念

憑邵氏電影《獨臂刀》成名的資深演員王羽，近年兩度中風與病魔搏鬥6年後，今日(5日)凌晨在台北振興醫院安詳辭世，終年80歲，女兒王馨平在社交平台發悼文表示，「抱著萬般不捨的心情，我們永遠懷念父親。」對於父親有甚麼遺願及身後事，王馨平回覆傳媒表示，因疫情無法飛往台北見父親最後一面，只憑視像道別，父親臨終前幾天都在睡覺，沒甚麼遺言。告別式方面，她稱一切從簡，但仍有待與胞妹商討後公布。

王馨平上載兩張王羽的電影劇照，悲痛發文表示，「萬分悲痛的告訴大家，我們敬爱的父親王羽先生，在經歷了六年與病魔搏鬥之後，已於四月五日早晨，在台北振興醫院安詳辭世，享年80歲。父親為人講義氣，重視朋友。銀幕內外，他的做人處世都是鐵錚錚的俠客作風，一生精采。抱著萬般不捨的心情，我們永遠懷念父親。亦相信他的獨臂刀- 俊朗的大俠形像， 將永存於電影歷史及影迷心中。」

大俠形象永留存

王羽於六十年代出道，受邵氏導演張徹力捧，除了成名作《獨臂刀》，還有《金燕子》、《獨臂刀王》、《獨臂刀大戰盲劍客》、《火燒島》、《失魂》等，並憑與甄子丹合演的《武俠》角逐金馬獎最佳男配角，被喻為新武俠浪潮的第一代武打明星。他亦曾執導《龍虎鬥》、《獨臂拳王》、《黑白道》等電影，最後一次的幕前演出是在2013年的電影《失魂》中演失智老人，並憑此片獲得台北電影節的最佳男主角獎項，當時王馨平曾感觸表示只敢看該戲一次。

王羽於2011年中曾輕微中風，2015年在泰國機場返台時中風暈倒，翌年搭乘醫療專機返台住院後，一直健康欠佳。2019年曾獲金馬獎終身成就獎的王羽，但因兩度中風行動不便，無法親身領獎，由兩位女兒王馨平和王加露代領。當時王馨平表示，希望父親的「大俠」形象永遠留在各人心中，並為父親感到驕傲。