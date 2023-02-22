《玩轉腦朋友2》情緒專員大批湧現？Pixar幕後主腦爆︰最多有27個

《玩轉腦朋友2》以「情緒專員」將人類情緒具體呈現，細路睇得明大人睇到喊，票房到口碑都相當好，甚至被稱為近年Pixar佳作。第一集嘅主人翁Riley因為搬到新地方，加上邁向青春期而情緒波動，續集的話Riley應該都步入青少年時期，會唔會見到阿躁同阿愁多過見到阿樂？

一度拒絕再為旗下作品拍續集嘅Pixar，近年都係向現實低頭，而且一下子仲宣布開拍《反斗奇兵5》、《冰雪奇緣3》、《優獸大都會2》同埋《玩轉腦朋友2》，一係唔拍一係就拍到盡！

新一集有更多情緒專員

Pixar創作總監Pete Docter近期受訪時講起《玩轉腦朋友2》，講到為第一集做資料搜集時，搵到5－27種情緒，有好多根本都未曾喺電影出動，似乎暗示新一集會有更多情緒專員出場，亦即係更多腦袋大龍鳳發生！Pete仲話《玩轉腦朋友2》導演Kelsey Mann sell橋時講得相當感人，故事會更真摯更加遼闊。

而家《玩轉腦朋友2》暫定出年6月上畫，為英文版阿樂配音嘅Amy Poehler會繼續獻聲，但係配阿憎同阿驚嘅Mindy Kaling及Bill Hader已經宣布唔會參與。

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