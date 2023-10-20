熱門搜尋:
施政報告2023 周天瑜 國泰航空 重陽節 東九龍綫 莎莉蛋糕 以巴衝突 凱和山 啟德海灣 天氣 尋人 玫瑰崗中學 大閘蟹2023 精進建築 綠色債券 網上熱話 流感 居屋2023 鍾培生 香港夜繽紛 福島核污水 好去處 MIRROR C觀點 免費機票 限時優惠 港元定存 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 姜濤
Ad Block Ad Block
返回
娛樂
2023-10-20 14:45:43

玲玲友情報｜麥玲玲為員工畀買樓首期　公司旅行出錢但唔出現有原因？

分享：

《玲玲友情報》截圖

堪輿學家麥玲玲聯同黃紫恩（Jojo）、陳欣茵（Yan Yan）及蔡景行（行仔）主持J2節目《玲玲友情報》，昨日（18日）播出一集以「返工唔係咁樣返」為主題，更邀請到「職場女王」張慧敏（Son姐）作嘉賓，大談騎呢公司嘅文化及最好嘅公司福利。令人驚訝嘅係，麥玲玲竟然為員工畀買樓首期！

建議員工避免着全黑返工

節目甫開始，陳欣茵就分享一些公司嘅特殊文化，表示例如有公司唔准員工着紅衣返工；麥玲玲亦大方分享指自己亦建議員工避免着全黑返工，因為佢多數都係幫客戶做喜慶事。至於，於眾多公司福利中，部分人期望「M到有假放」、「可以帶寵物上班」或者係「唔洗OT」等等。

然而，麥玲玲就表示如有需要，佢會為員工提供買樓首期，認為解決到員工最焦慮嘅事，對方則自然會用心工作：「早年我有個staff話想買樓，我話咁啦，幫你畀首期，跟住你慢慢供啦，因為成日見佢搬嚟搬去，會牽動做嘢情緒。」

麥玲玲表示有位同事睇中層700萬嘅樓，就幫佢畀咗一半做首期，認為佢哋只係畀唔到首期，供就完全供得起。

擔心因為自己喺到而感到唔自在

之後又表示另一名員工希望於沙田第一城買樓；對此，麥玲玲表現得相當大方，認為第一城嘅樓價已大幅下滑，大概350萬就可買到，於是建議該員工多觀察市場再作決定。

然而，麥玲玲更加係一名體諒員工嘅好老闆，例如公司旅行，佢只會出錢，但人就唔會出現，擔心員工旅行時因為自己喺到而感到唔自在。

原文刊登於 Yahoo 娛樂圈

WhatsApp騙案｜私隱署7招防中伏（am730製圖）

WhatsApp騙案｜私隱署7招防中伏（am730製圖） WhatsApp騙案｜私隱署7招防中伏（am730製圖） WhatsApp騙案｜私隱署7招防中伏（am730製圖） WhatsApp騙案｜私隱署7招防中伏（am730製圖） WhatsApp騙案｜私隱署7招防中伏（am730製圖） WhatsApp騙案｜私隱署7招防中伏（am730製圖） WhatsApp騙案｜私隱署7招防中伏（am730製圖） WhatsApp騙案｜私隱署7招防中伏（am730製圖）
Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受