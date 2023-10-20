玲玲友情報｜麥玲玲為員工畀買樓首期　公司旅行出錢但唔出現有原因？

節目甫開始，陳欣茵就分享一些公司嘅特殊文化，表示例如有公司唔准員工着紅衣返工；麥玲玲亦大方分享指自己亦建議員工避免着全黑返工，因為佢多數都係幫客戶做喜慶事。至於，於眾多公司福利中，部分人期望「M到有假放」、「可以帶寵物上班」或者係「唔洗OT」等等。

堪輿學家麥玲玲聯同黃紫恩（Jojo）、陳欣茵（Yan Yan）及蔡景行（行仔）主持J2節目《玲玲友情報》，昨日（18日）播出一集以「返工唔係咁樣返」為主題，更邀請到「職場女王」張慧敏（Son姐）作嘉賓，大談騎呢公司嘅文化及最好嘅公司福利。令人驚訝嘅係，麥玲玲竟然為員工畀買樓首期！

然而，麥玲玲就表示如有需要，佢會為員工提供買樓首期，認為解決到員工最焦慮嘅事，對方則自然會用心工作：「早年我有個staff話想買樓，我話咁啦，幫你畀首期，跟住你慢慢供啦，因為成日見佢搬嚟搬去，會牽動做嘢情緒。」

麥玲玲表示有位同事睇中層700萬嘅樓，就幫佢畀咗一半做首期，認為佢哋只係畀唔到首期，供就完全供得起。

擔心因為自己喺到而感到唔自在

之後又表示另一名員工希望於沙田第一城買樓；對此，麥玲玲表現得相當大方，認為第一城嘅樓價已大幅下滑，大概350萬就可買到，於是建議該員工多觀察市場再作決定。

然而，麥玲玲更加係一名體諒員工嘅好老闆，例如公司旅行，佢只會出錢，但人就唔會出現，擔心員工旅行時因為自己喺到而感到唔自在。

原文刊登於 Yahoo 娛樂圈