由朴柱炫、蔡鍾協主演的最新韓劇《由零開始愛上你》(Going To You At A Speed of 493KM)將於本月27日在Disney+ 獨家上線。這套共有 16 集的浪漫韓劇以運動為主軸,講述因一次失誤內疚退出球壇的前精英羽毛球選手朴太陽(朴柱炫飾)為圓夢,重新振作,加入次級職業隊與很有潛質,但只視羽毛球為工作的朴泰俊(蔡鍾協飾)拍檔混合雙打,務求以全盛時期的自己為目標再次奮鬥。隨著他們一起訓練的時間越來越多,二人感情開始出現變化,一同朝著夢想前進的同時,亦成為對方最強後盾,浪漫的情愫在他們之間逐漸浮現。