《由零開始愛上你》蔡鍾協冧女八招 散發暖男魅力

由「忠犬系男友」蔡鍾協、「百想藝術大賞」最佳新人朴柱炫主演的韓國愛情劇《由零開始愛上你》，以羽毛球運動為主軸，劇集已播了10集，朴太陽(朴柱炫演)3年前然引退的秘密已揭露，原來她是令朴泰俊(蔡鍾協飾)的姊姊朴俊英受傷引退的罪魁禍首，兩人初萌芽的戀情難免受影響，太陽與俊英再次陷入低潮，泰俊成為她惟一的倚靠桌在蔡鍾協演繹下的朴泰俊連續發放甜蜜攻勢，散發暖男的致命溫柔，令不少觀眾忍不住對著螢幕微笑，甚至尖叫。在第11集未播出前，不妨重溫蔡鍾協的冧女八招：
1. 最經典必勝招式「摸頭殺」
曖昧期間，最強攻勢必然是超越友達，但又變人未達位的「摸頭殺」。朴太陽被隊友們排擠，她要求與朴泰俊組合雙打，兩人比較身高時舉手high five，扑泰俊突然使出「摸頭殺」，朴太陽即被電暈！
2. 迎接勝利的環抱
朴太陽與朴泰俊組合雙打，女的為自己失去而努力，男的為支持女的夢想而奮鬥。在一場比賽中，兩位經過艱苦的奮鬥，終迎來首次勝利，異常興奮，朴泰俊不期然地從後環抱著朴太陽，迸發愛火花。
3. 「你的笑容令我更愛你」
當朴太陽回到球隊後，再次看到朴泰俊，立刻跑向他，朴泰俊一句：「你笑甚麼啊？你的笑容只會令我更愛著你。」兩人瞬間相擁。
4. 你喜歡我？但我喜歡你更多！
第6集朴太陽回到球隊，特意走到健身室找泰俊，並親手交出告白信，泰俊當場讀出內容，但最後補上一句：「我就知道妳喜歡我。」而太陽亦順利表白的說：「對，我很喜歡你！」泰俊以一句更窩心的說話回應：「但我喜歡妳更多！」二人深深擁吻，甜度爆標。
5. 不許你眼中有其他人 只許有我
朴泰俊與隊友練習完畢後，女隊友們起哄要朴泰俊脫去上身show肌，但朴俊泰拒絕。但當他看到朴太陽偷看其他男隊友脫上衣時，突以上身半裸之姿遮擋朴太陽的視線，只准朴太陽的目光停留在他的肌肉上。
6. 夜宿球場 做你的枕頭
朴太陽與朴泰俊投入練習忘記時間，只好在球場留宿一晚。朴俊泰欣賞女神睡姿之際，朴太陽一個轉身，泰俊不忍女神睡於冰冷硬地板上，以手臂為朴太陽做人肉枕頭。
7. 有妳陪在我身邊 我再也不會寂寞了
泰俊因食物中毒而入院，在治療後偷偷跑到太陽的房間，只為見她一面！一句「因為我太想妳了！」足以令太陽讓他躺在自己的床舖休息。隨後泰俊撒嬌說：「有妳陪在我身邊，我再也不會寂寞了，妳可以愛我嗎？」甜入心的太陽隨即回應：「我已經在愛你了。」
8. 霸氣展現 責任全包
朴太陽因為肌肉超出負荷，於賽事中苦苦支撐。本來以為「躺平」至上的朴泰俊會再次扮傷棄賽，但他卻霸氣宣告獨力撐全場，並以超凡球技，贏盡愛情場上與羽毛球場上的分數。當朴太陽質疑自己拖累拍檔時，朴泰俊霸氣回應：「是我沒有照顧到那樣的妳。」
《由零開始愛上你》在Disney+ 流平台獨家播映，感受蔡鍾協飾演的朴泰俊所施展的暖男粉紅攻勢！ 《由零開始愛上你》第11、12集，即將於本周三、四(25及的26日)晚上10:30，緊貼韓國上線。