《由零開始愛上你》蔡鍾協冧女八招 散發暖男魅力

「忠犬系男友」蔡鍾協與朴柱炫在以羽毛球為主軸的愛情劇《由零開始愛上你》演情侶。

由「忠犬系男友」蔡鍾協、「百想藝術大賞」最佳新人朴柱炫主演的韓國愛情劇《由零開始愛上你》，以羽毛球運動為主軸，劇集已播了10集，朴太陽(朴柱炫演)3年前然引退的秘密已揭露，原來她是令朴泰俊(蔡鍾協飾)的姊姊朴俊英受傷引退的罪魁禍首，兩人初萌芽的戀情難免受影響，太陽與俊英再次陷入低潮，泰俊成為她惟一的倚靠桌在蔡鍾協演繹下的朴泰俊連續發放甜蜜攻勢，散發暖男的致命溫柔，令不少觀眾忍不住對著螢幕微笑，甚至尖叫。在第11集未播出前，不妨重溫蔡鍾協的冧女八招：

1. 最經典必勝招式「摸頭殺」

曖昧期間，最強攻勢必然是超越友達，但又變人未達位的「摸頭殺」。朴太陽被隊友們排擠，她要求與朴泰俊組合雙打，兩人比較身高時舉手high five，扑泰俊突然使出「摸頭殺」，朴太陽即被電暈！

2. 迎接勝利的環抱

朴太陽與朴泰俊組合雙打，女的為自己失去而努力，男的為支持女的夢想而奮鬥。在一場比賽中，兩位經過艱苦的奮鬥，終迎來首次勝利，異常興奮，朴泰俊不期然地從後環抱著朴太陽，迸發愛火花。