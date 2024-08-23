《痛愛完成式》主角不和新進展 Blake Lively被指利用家暴題材sell自家產品

早排報導過，《痛愛完成式》女主角 Blake Lively同男主角兼導演Justin Baldoni疑似不和，首映禮零交流之餘，Blake被指同原著小說作者Colleen Hoover一齊unfollow Justin個IG。Justin Baldoni只係同太太一齊睇首映，其他卡士個個都黐住 Blake Lively aka 「十億票房《死侍》男星Ryan Reynolds太太」，因此外界估計係咪拍攝期間Justin Baldoni得罪成村人。

Justin Baldoni同Blake片中飾演情侶，有傳言指其中一場戲Justin要抱起Blake，Justin排戲時搵第三者了解Blake有幾重。呢番說話令生完BB冇耐嘅Blake相當激氣，認為Justin嫌佢肥(Fat-shame)。但有消息話因為Justin有過腰傷，所以問定對手有幾重再做足準備。除此之外，Justin 同Blake又盛傳因為一場咀嘴戲要錫幾耐而意見不合。

fat-shame 加疑似抽水，Justin Baldoni仲唔死得？但係近期傳媒矛頭又指去Blake Lively喎。上次提過，Blake Lively身為女主角兼監製，承認搵咗老公Ryan Reynolds寫咗戲中一場天台談情戲。到底導演Justin Baldoni知唔知又Buy唔Buy？冇人知。呢期甚至傳Blake Lively搵人剪個自己鍾意嘅版本，換著你係導演你又覺得點？

另一個令Blake Lively風向逆轉原因，係《痛愛完成式》涉及家暴題材，Blake Lively片中角色童年時受爸爸虐侍，到長大成人遇上Justin Baldoni演嘅男神級醫生，竟然再一次被摯愛傷害。但係喺電影宣傳期間，Blake Lively甚少談及家暴議題，甚至順手宣傳個人品牌。近期唔少評論人都對電影包裝成愛情片、叫人著靚靚去睇擰晒頭，亦對飾演家暴受害人嘅Blake Lively冇對家暴發聲感到不可思議。外國著名podcaster Meghan McCain直批《痛愛完成式》令外界對Blake Lively「刮目相看」，足以影響星途。

咦，點解鬧晒Blake Lively冇人鬧Justin Baldoni嘅？有傳Justin Baldoni眼見勢色唔對，搵咗公關高手幫手拆彈喎。叻仔。

原文刊登於 電影LOL