《痛愛完成式》導演兼男主角Justin Baldoni 被傳犯眾憎 首映禮同女主角Blake Lively零交流

尋日講過，由Blake Lively同Justin Baldoni主演嘅電影《痛愛完成式》票房唔錯，同時套戲嘅花生話題都炒得相當香口。有外媒指，Blake Lively同男主角兼導演Justin Baldoni雖然喺《痛愛完成式》演情侶，但係戲外似乎唔多妥，甚至話Blake Lively同《痛》原著作者Colleen Hoover一齊UNFOLLOW Justin Baldoni個IG。

而永遠眼利嘅網民就留意到，首映禮上男女主角零交流。Blake Lively同老公Ryan Reynolds及嚟撐場嘅老友「狼人」Hugh Jackman俾傳媒影，另外2位配角Jenny Slate同 Brandon Sklenar都只係同Blake合照。而Justin Baldoni就同老婆現身，同片中其他角色冇互動，明眼人都知有事。

《痛愛完成式》原著小說大賣後，Justin Baldoni嘅公司買下改編版權，當然順理成章做埋監製。後來佢搵咗Blake Lively做女主角，而「死侍嫂」都成為監製之一，呢個情況荷里活好常見。不過Blake Lively喺訪問提到，片中令人印象深刻嘅天台戲份，係由佢老公Ryan Reynolds寫嘅。而編劇就話唔為意原來「死侍」寫咗呢場戲，以為係演員即興演出。但到底背後導演有冇唔高興？冇人知亦唔會講啦。人地Ryan Reynolds家陣套《死侍與狼人》10億美元票房呀喂。Justin Baldoni為《痛》宣傳時當然大讚Blake Lively，仲話如果拍續集的話，Blake Lively會係導演人選……而家聽落，句說話好似有骨。

除此之愛，《痛愛完成式》由小說推出到而家拍成電影都相當多是非。喺原著以至電影，女主角都曾經遭受家暴，而作者Colleen Hoover喺小說大賣之後曾經打算推出故事相關嘅填色畫冊……吓，係想為主角嘅世界填上色彩定係美化暴力呢？結果搞到作者要收返決定兼道歉。另外有觀眾認為《痛愛完成式》宣傳上將套戲包裝成浪漫喜劇，但實情係女主角走出家暴陰霾經歷，因此認為有誤導之嫌，甚至批評係將家暴浪漫化。 原文刊登於 電影LOL