《痞子》演員率先探「龍鳳胎」 陳瀅直言想成為大熊貓護理員

萬眾矚目的一對港產大熊貓「龍鳳胎」，將在滿半周歲後翌日，即本周日正式與公眾見面。日前《痞子無間道》一班演員陳瀅、王灝兒(JW)、周嘉洛及朱敏瀚等，一起到海洋公園，率先探望一對「龍鳳胎」。
這對人氣「姊弟」一舉一動都非常可愛，嘉洛大讚大熊貓BB好活潑，見到他們有一種好自癒的感覺；JW直言人生中好想抱一次大熊貓，而陳瀅就想成為大熊貓護理員，朱敏瀚則覺得館內環境好舒服，想成為其中一隻大熊貓。
四位雖然只是短暫探望，但經已好了解大熊貓BB生活點滴，他們向館內護理員發問了不少有關大熊貓BB的問題。原來在探望時間以外，一對「姊弟」會返到媽媽盈盈身邊。至於一對「姊弟」暫時未被命名，嘉洛和JW就提議叫「豬豬」同「耷耷」。
提到劇集《痞子無間道》剛播出第3集，他們都表示拍攝時覺得時間過得好快，成套劇都充滿爆笑同瘋狂。嘉洛覺得開場第一幕功勞好大，因為台前幕後都花盡花思，又起用大量吊威也來拍攝，當完整睇了一次片段後，就覺得當時所有辛苦都值得。陳瀅更預告稍後有一段他們醉酒後要尋回記憶的劇情，呼籲大家要密切留意。
嘉洛、朱敏瀚和陳瀅向來感情要好，早前他們更相約去日本玩，可惜JW因有約未能同行，而這個四缺一之旅依然玩得好開心，JW表示其實當時好亦身處日本，嘉洛即笑言四條心喺埋一齊。原來，陳瀅最初計劃的行程，跟JW所去的地點一樣，但因為兩位男士未滑過雪，所以轉行程。問到有否計劃下次四人一齊去那裏？朱敏瀚表示等公司開拍《約埋班Friend去旅行 2》。