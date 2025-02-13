《痞子》演員率先探「龍鳳胎」 陳瀅直言想成為大熊貓護理員

《痞子無間道》一班演員陳瀅、JW、周嘉洛及朱敏瀚一齊去到海洋公園，率先探望一對「龍鳳胎」

萬眾矚目的一對港產大熊貓「龍鳳胎」，將在滿半周歲後翌日，即本周日正式與公眾見面。日前《痞子無間道》一班演員陳瀅、王灝兒(JW)、周嘉洛及朱敏瀚等，一起到海洋公園，率先探望一對「龍鳳胎」。

這對人氣「姊弟」一舉一動都非常可愛，嘉洛大讚大熊貓BB好活潑，見到他們有一種好自癒的感覺；JW直言人生中好想抱一次大熊貓，而陳瀅就想成為大熊貓護理員，朱敏瀚則覺得館內環境好舒服，想成為其中一隻大熊貓。

四位雖然只是短暫探望，但經已好了解大熊貓BB生活點滴，他們向館內護理員發問了不少有關大熊貓BB的問題。原來在探望時間以外，一對「姊弟」會返到媽媽盈盈身邊。至於一對「姊弟」暫時未被命名，嘉洛和JW就提議叫「豬豬」同「耷耷」。