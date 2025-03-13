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娛樂
2025-03-13 20:51:51

《瘋狂名人社交》才女劉晨芝製作 3月登陸全球Amazon Prime

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《瘋狂名人社交 》才女劉晨芝製作 3月登陸全球Amazon Prime

《瘋狂名人社交》一眾演員、名人與劉晨芝合照。

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由多才多藝的劉晨芝 (Adrienne Lau) 製作的《瘋狂名人社交》(Crazy Celeb Social) 是首部來自香港的英語真人騷節目，一連7集的真人騷節目《瘋狂名人社交》，將於20253月下旬登陸Amazon Prime全球首播！

《瘋狂名人社交》引領觀眾跟隨鏡頭深入窺探香港及亞洲名人和社會名流的璀璨奢華生活，捕捉他們光鮮亮麗的巔峰時刻與大眾意想不到的低谷，揭示鎂光燈後鮮為人知的故事。今次節目由劉晨芝製作，她是首位登上美國Billboard流行榜頭十位的華人女歌手，這部作品更是再次展現了她的創作才華。

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劉晨芝製作的《瘋狂名人社交》將於3月27日播出。

劉晨芝製作的《瘋狂名人社交》將於3月27日播出。

昨日多位明星及名流到本地著名酒吧舉行發布慶祝活動，包括：演員 劉晨芝、周家蔚、莊思敏、李丞責、劉倩婷、蔡頌思；到賀嘉賓 樂基兒、莊思明、翁嘉穗、栢天男、黃建東、翟威廉、郭嘉文、何艷娟、張新悅、何浩文、胡敏珊、松岡李那等，星光熠熠，場面相當熱鬧。

劇組希望透過這部勵志的真人實境節目為女性和亞洲觀眾注入力量，鼓勵他們追尋自己的夢想，擁抱這趟獨特的人生旅程。無論是忠實的真人實境節目粉絲，還是對富人名流的生活感到好奇，這一連八集的節目都保證會令觀眾不能自拔，置身其中揭示光環背後的真實人生。 

劉晨芝與周家蔚、蔡頌思合照。

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