《瘋狂名人社交 》才女劉晨芝製作 3月登陸全球Amazon Prime

由多才多藝的劉晨芝 (Adrienne Lau) 製作的《瘋狂名人社交》(Crazy Celeb Social) 是首部來自香港的英語真人騷節目，一連7集的真人騷節目《瘋狂名人社交》，將於2025年3月下旬登陸Amazon Prime全球首播！

《瘋狂名人社交》引領觀眾跟隨鏡頭深入窺探香港及亞洲名人和社會名流的璀璨奢華生活，捕捉他們光鮮亮麗的巔峰時刻與大眾意想不到的低谷，揭示鎂光燈後鮮為人知的故事。今次節目由劉晨芝製作，她是首位登上美國Billboard流行榜頭十位的華人女歌手，這部作品更是再次展現了她的創作才華。