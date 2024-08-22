「瘋狂小楊哥」直播帶貨3年建千億王國　搵曾志偉做香港區老闆　過百明星開幕禮撐場

內地電商業務發展蓬勃，帶貨主播更加係豬籠入水。內地網紅「瘋狂小楊哥」創立嘅三只羊集團，尋日喺香港舉行分公司開幕典禮，TVB總經理曾志偉開完業績發布會立即帶埋過百藝人撐場，譚詠麟、王晶、馬國明等都有出席。小楊哥之前自爆，曾志偉係三只羊香港分公司老闆，難怪咁落力！

開幕典禮以外，小楊哥同曾志偉開直播帶貨，據知只係兩個鐘頭就做成九千萬生意。不過直播由小楊哥主導，曾志偉以至一班撐場藝人都只係企定定做佈景板搞氣氛歡呼。

「瘋狂小楊哥」是安徽人，本名張慶楊，今年未夠三十歲。小楊哥同雙胞胎哥哥「大楊哥」以搞笑方式打出名堂，成為直播帶貨界「頂流」，抖音粉絲人數超過1億。小楊哥兩兄弟連同被指係「幕後推手」嘅盧文慶喺2021年3月創辦公司「三只羊集團」，員工多達600人，主要經營帶貨直播業務，後來更涉足傳媒、創業投資甚至物流等。

有傳三只羊集團現時市值超過一千億元，已經係小米集團的三分一！小楊哥披露過三只羊薪酬開支不菲，「50萬、500萬都不夠養一些中高層，5000萬是差不多的」，更指有剪片師領到過百萬月薪。較早時間已經有消息指三只羊進軍香港，集團更以每月20萬元，租用灣仔海傍某商業大廈一個面積逾5,000平方呎高層單位作辦公室。

原文刊登於 Yahoo 娛樂圈