《白日之下》票房破1300萬，古天樂驚喜現身謝票。

由簡君晋執導、余香凝、林保怡、梁雍婷、姜大衛、周漢寧等主演的社會寫實電影《白日之下》，上映後獲得海量好評，憑口碑票房成績亦逐步攀升，自上畫第14日起(15日)已連續7日奪得單日票房冠軍，打低新上畫及同期上映的中西猛片，截至昨日(21日)累積票房成功衝破1300萬，愈戰愈勇﹗有份投資的古天樂在上周六(18日)聯合謝票團隊走訪十多間戲院，並特意邀請他的義工隊欣賞電影，答謝一直以來的付出。

聽取意見 拍 更優質電影 古仔驚喜現身謝票，觀眾拍掌歡迎，並感謝他願意投資《白日之下》，古仔亦都非常珍惜謝票機會，親身了解觀眾想法：「今日我陪《白日之下》嘅團隊嚟謝票，亦都係《白日之下》進入第三周，喺過去嗰兩個星期，團隊所有成員都不停四出謝票，所以今日都希望可以畀啲鼓勵佢，陪佢哋一齊謝票，亦都想多謝觀眾對呢部戲支持，好想喺謝票嘅過程入面，聽到觀眾對呢部戲嘅感受同埋反應，希望我哋可以再做一些更優質嘅電影出來。」