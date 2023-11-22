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娛樂
2023-11-22 11:23:52

《白日之下》票房破1300萬 古天樂驚喜現身謝票

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《白日之下》票房破1300萬，古天樂驚喜現身謝票。

《白日之下》票房破1300萬，古天樂驚喜現身謝票。

由簡君晋執導、余香凝、林保怡、梁雍婷、姜大衛、周漢寧等主演的社會寫實電影《白日之下》，上映後獲得海量好評，憑口碑票房成績亦逐步攀升，自上畫第14日起(15)已連續7日奪得單日票房冠軍，打低新上畫及同期上映的中西猛片，截至昨日(21)累積票房成功衝破1300萬，愈戰愈勇﹗有份投資的古天樂在上周六(18)聯合謝票團隊走訪十多間戲院，並特意邀請他的義工隊欣賞電影，答謝一直以來的付出。

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古天樂邀請義工隊欣賞《白日之下》，並現身答謝支持。 《白日之下》憑口碑獲觀眾支持，票房已衝破1300萬 。

聽取意見 拍更優質電影

古仔驚喜現身謝票，觀眾拍掌歡迎，並感謝他願意投資《白日之下》，古仔亦都非常珍惜謝票機會，親身了解觀眾想法：「今日我陪《白日之下》嘅團隊嚟謝票，亦都係《白日之下》進入第三周，喺過去嗰兩個星期，團隊所有成員都不停四出謝票，所以今日都希望可以畀啲鼓勵佢，陪佢哋一齊謝票，亦都想多謝觀眾對呢部戲支持，好想喺謝票嘅過程入面，聽到觀眾對呢部戲嘅感受同埋反應，希望我哋可以再做一些更優質嘅電影出來。」

其中一場謝票，觀眾主要來自古天樂義工隊，以及10個來自不同社福機構的同工和照顧者等，古仔想借電影答謝大家一直以來的貢獻和付出，他表示：「首先好多謝我的義工隊，過往我嘅義工隊都為不同階層去付出，努力探訪，或者去照顧一啲比較弱勢的社群，今日亦都趁住呢部戲，我想請佢哋嚟欣賞，可以喺佢哋平日繁忙工作或生活當中，畀佢哋一個娛樂，雖然呢部戲係比較貼近社會現實，同埋較沉重，但係都想同佢哋分享一下，亦多謝佢哋對呢部電影支持，希望佢哋鍾意。」

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