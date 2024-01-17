白晝如焚｜Stephy鄧麗欣出新歌演繹另類風格 道盡角色寂寞唱到「毛管戙」

鄧麗欣夥拍劉以豪新片《白晝如焚》，劇情講述兩人飾演一對青梅竹馬的戀人，因一宗兇殺案被迫分開，多年後重遇卻經歷真假難分的身份之謎。雙方愛恨交纏，將經歷一段錯綜複雜又糾結離散的感情，更甚是展開一場複雜的人性對決。

在《白晝如焚》中，除了Stephy發揮出多層次演技獲得讚賞外，電影另一焦點來自電影主題曲《黑夜孤寂．白晝如焚》，Stephy再開金口一改曲風，歌曲今天正式於各大音樂平台上架。

是次Stephy參與的電影主題曲，由先後三屆憑勇奪香港電影金像獎最佳電影原創歌曲及三次提名最佳電影原創音樂的戴偉兼任監製及作曲，填詞方面則由同為三屆香港電影金像獎最佳電影原創歌曲得主陳心遙執筆，一眾大有來頭的創作班底將Stephy片中角色的沉重心情表露無遺。