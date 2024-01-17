白晝如焚｜Stephy鄧麗欣出新歌演繹另類風格 道盡角色寂寞唱到「毛管戙」

鄧麗欣夥拍劉以豪新片《白晝如焚》，劇情講述兩人飾演一對青梅竹馬的戀人，因一宗兇殺案被迫分開，多年後重遇卻經歷真假難分的身份之謎。雙方愛恨交纏，將經歷一段錯綜複雜又糾結離散的感情，更甚是展開一場複雜的人性對決。
在《白晝如焚》中，除了Stephy發揮出多層次演技獲得讚賞外，電影另一焦點來自電影主題曲《黑夜孤寂．白晝如焚》，Stephy再開金口一改曲風，歌曲今天正式於各大音樂平台上架。
是次Stephy參與的電影主題曲，由先後三屆憑勇奪香港電影金像獎最佳電影原創歌曲及三次提名最佳電影原創音樂的戴偉兼任監製及作曲，填詞方面則由同為三屆香港電影金像獎最佳電影原創歌曲得主陳心遙執筆，一眾大有來頭的創作班底將Stephy片中角色的沉重心情表露無遺。
Stephy指《白晝如焚》中的角色亦深深觸動了她自己，望歌曲能道盡角色的孤寂，她說：「觸動是因為心痛，為了得到她心目中的『幸福』，卻選擇了一條扭曲的道路，角色是寂寞的，無論笑與淚，都只能獨自享受與承受⋯」同時，Stephy首度透露她跟劉以豪在片中的感情關係剪不斷理還亂：「他們一起經歷的過去，已將他們的感情染上一層厚厚的陰影，或許他們注定就是應該要分開，緣分再讓他們碰上，但原來這是絕領的開端，是一段令人惋惜、既愛也恨的愛情故事。」這對看似幸福的戀人，到底曾經發生了什麼事？絕對備受期待。
Stephy透露將她在片中跟以豪這份難解難分的感情，投放在歌曲之中，她指：「錄音就像重演一次整部電影一樣，以角色的角度，她的畫面，一幕一幕拼湊入歌詞裡面，角色極端的愛就像歌詞『想你直到額角都閃痛，像碎玻璃放進大腦』唱著唱著都感受到那種痛。」提到今次挑戰不一樣的曲風，更在演繹上採取不一樣的嘗試，Stephy笑言：「今次跟監製討論過大家都認為將key降低比較適合，有一種神秘以及內心掙扎的感覺，甚至有一些部份我還笑着唱，但不是開心的笑，而是苦笑，笑著唱苦情歌，好像是第一次，原來是會有一種毛管戙的感覺，跟我們的電影不謀而合。」雖然電影還未正式上映，但Stephy的全情投入，相信已經先行俘虜樂迷的心，讓人更好奇Stephy今次參演的角色如何深不可測。《白晝如焚》即將在港上映，由陳嘉上監製，李保樟導演，還有實力演技派呂良偉及參演《金手指》的李靖筠攜手演出。