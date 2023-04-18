《皓鑭傳》男星趙奕欽被爆「陪男金主過夜」 錄音曝光

記者官有紘／綜合報道
曾演過《鳳囚凰》、《皓鑭傳》以及《惹上冷殿下》等大陸劇的25歲小生趙奕欽，擁有英俊外表深受不少fans喜愛，不過2019年遭前女友爆料設戶口「陪睡男金主」，沒想到現在事情又再度浮上檯面，因此對此發文道歉。
2019年被前女友爆料「捨身陪睡男金主」，只為了達成在某地設戶口的目的，而女方也公開長達4個小時的錄影紀錄。內容不斷向女方表示「微博聲明是經紀人寫的」，而老闆于正並不知道自己和男金主的關係，還放話「開房紀錄不算實錘，照片才是」、「想搞死那個爆出來的人」等語，均引起軒然大波。
時隔4年，錄音紀錄再度翻出趙奕欽也公開道歉聲明，坦承當時的自己因為「虛榮、愛面子」而逃避，對於過往事情感到愧疚，希望藉由這次事件能與過去的自己揮別，並承諾會吸取教訓，更專注在作品上。不過力撐他的fans則認為：「人誰無過， 過而能改，善莫大焉」；另外部分網友認為：「聲明並沒有把錄音事件交代清楚」。
【趙奕欽全文】
四年前的事情再度被翻出來，我心情很羞愧。這件事一直是我心裡的一根刺，有段時間我一直在逃避它，甚至是「修飾」它，就是大家聽到的那段錄音。
我在那通電話裡說了一些不實內容，以為這樣就可以息事寧人。可是錄音經過剪輯後，脫離了當時的對話語境和事實真相，讓事態更加嚴重，也傷害到了更多人。在此我要向這件事牽扯到的所有人鄭重道歉。
我也一直在反思，為什麼會犯這樣的錯誤？因為虛榮、愛面子，也因為害怕、逃避。要面對這段過往其實是很艱難也很羞恥的一件事，但我知道只有拔掉心裡這根刺，才能跟過去的自己告別。
今天我的回應和解釋，也許有人會質疑，但我還有一生的路，讓大家看清我是什麼樣的人。我會吸取教訓，謹言慎行，在業務上更加專注。未來，用作品、以角色與大家相遇。
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