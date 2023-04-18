《皓鑭傳》男星趙奕欽被爆「陪男金主過夜」 錄音曝光

【趙奕欽全文】

四年前的事情再度被翻出來，我心情很羞愧。這件事一直是我心裡的一根刺，有段時間我一直在逃避它，甚至是「修飾」它，就是大家聽到的那段錄音。

我在那通電話裡說了一些不實內容，以為這樣就可以息事寧人。可是錄音經過剪輯後，脫離了當時的對話語境和事實真相，讓事態更加嚴重，也傷害到了更多人。在此我要向這件事牽扯到的所有人鄭重道歉。

我也一直在反思，為什麼會犯這樣的錯誤？因為虛榮、愛面子，也因為害怕、逃避。要面對這段過往其實是很艱難也很羞恥的一件事，但我知道只有拔掉心裡這根刺，才能跟過去的自己告別。

今天我的回應和解釋，也許有人會質疑，但我還有一生的路，讓大家看清我是什麼樣的人。我會吸取教訓，謹言慎行，在業務上更加專注。未來，用作品、以角色與大家相遇。