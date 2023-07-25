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娛樂
2023-07-25 14:27:47

《真係唔好笑》重見天日 曾因收視差一度腰斬

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《真係唔好笑》第9集又有得播！

無綫遊戲節目《真係唔好笑》播出八集之後，一度有傳收視差而要腰斬，節目由何廣沛、麥美恩（Mayanne）、馮盈盈、郭子豪、彭慧中、方紹聰（奶仔）及羅毓儀（Yuki）擔任主持。如今節目終於重見天日，第九集將於》本周六（29日）晚10點半翡翠台播出，並請來何依婷、林穎彤和陸浩明擔任嘉賓。

當時有指節目製作費過千萬，但網民認為節目名如內容一樣「真係唔好笑」，更傳志偉看過首集之後也覺得「唔好笑」，欲抽起完全不播。對於節目被腰斬，曾志偉指屬節目調動，因為要考慮到收視子觀眾反應，並且無綫也製作過不少節目沒有推出，未必事事如願。

曾志偉較早前出席活動，有回應《真係唔好笑》被腰斬一事。

依婷被罰吃Wasabi餅乾

如今節目重見天日，在第九集亮相的一眾主持及嘉賓以型格西裝上陣，大玩真人版狼人殺，鬥智又鬥力！首個遊戲「邊個特務係咁笑」，玩法是兩隊全員輪流嗌對方名字再加指定口號，如果被叫的人做出和口號一致的動作，便要接受Wasabi大懲罰。依婷被罰吃Wasabi餅乾時不但keep住仙氣，更露出我見猶憐表情，畫面「淒美」。至於奶仔及馮盈盈，則因一個反應慢幾拍、一個誇張跪地勁怪異，齊齊遭懷疑是「狼人」。

何依婷食Wasabi都Keep到股仙氣。

班主持着晒西裝型到爆。

最後的遊戲「特務搶鑽石」掀起全集高潮，玩法是兩隊各派一人擲骰仔，其餘隊員則需根據擲出來的數字前進兼通過指定關卡，其間只要掂到機關內的紅線便要從頭來過；遊戲期間，何廣沛因展現驚人腰力，獲盈盈大讚好腰好腎好男人；依婷則拋下女神包袱玩到瞓地之餘，更化身蜘蛛精大晒軟骨功，表現落力。

子豪都有乘機大晒「肌力」。

真係唔好笑
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