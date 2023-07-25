《真係唔好笑》重見天日 曾因收視差一度腰斬

無綫遊戲節目《真係唔好笑》播出八集之後，一度有傳收視差而要腰斬，節目由何廣沛、麥美恩（Mayanne）、馮盈盈、郭子豪、彭慧中、方紹聰（奶仔）及羅毓儀（Yuki）擔任主持。如今節目終於重見天日，第九集將於》本周六（29日）晚10點半翡翠台播出，並請來何依婷、林穎彤和陸浩明擔任嘉賓。

當時有指節目製作費過千萬，但網民認為節目名如內容一樣「真係唔好笑」，更傳志偉看過首集之後也覺得「唔好笑」，欲抽起完全不播。對於節目被腰斬，曾志偉指屬節目調動，因為要考慮到收視子觀眾反應，並且無綫也製作過不少節目沒有推出，未必事事如願。