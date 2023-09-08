《破毒強人》大結局篇| 張曦雯唔信文華遭炸死 陳豪蕭正楠雨中大戰打足11小時

為了與Jackie同生共死，葉Sir主動登上「炸彈車」，不過Jackie明顯不想連累阿天。昨晚該幕十分洋蔥，為減低Jackie緊張感，阿天不斷氹其開心，更許下愛的承諾：「天光之後想做啲咩？」、「過咗今晚最重要係每一朝可以同你一齊食早餐」，Jackie則甜笑回應：「好多年冇見過你笑，笑多次畀我睇。」另邊廂炸彈時間一直倒數，令二人的甜蜜對話更覺淒酸。為救Jackie，阿天致電文華求「拆彈答案」，文華則耍完一輪太極後著其剪斷藍色線。

擾攘一輪後，Jackie使計令阿天落了車獨自面對生死，並決定不聽文華勸告剪斷紅色線，結果當場被炸死。對於文華放完炸彈但又講真話，網民大感難以置信：「真係估佢唔到，因為主角通常都係有驚無險！」又力指文華攻心計：「俾文華玩死！佢話藍色，信抑或唔信？」並感嘆Jackie碓實兩難。而昨晚張曦雯整場戲表現均相當亮麗，除了含淚對著著緊的爸爸鄧Sir強顏歡笑場口令人動容，當她下定決心搏一舖剪紅線時，更害怕得眼淚鼻涕，完全感受到角色的絕望及驚恐，成功吸獲正評：「原來madam梨花帶雨個樣好靚」、「張曦雯眼濕濕，呢部份做得好唔錯」；至於蕭正楠，則被指上車陪Madam一刻又型又Man下。其實該場爆破戲並不簡單，為拍出汽車被炸至空中翻騰兩周半，劇組出動大型吊車協助拍攝，而且一take過不容有失。

至於今晚大結局，最備受關注的絕對是文華與阿天的雨中終極生死戰！該場戲長達約三分半鐘的正邪大戰，不但拍得甚有戲味，兩位男主角為求逼真更出盡全力。官方花絮片記錄了正邪大戰重頭戲拍攝花絮，陳豪與蕭正楠埋位前有講有笑，不過一正式試戲二人已極速角色「上身」；雖然試戲是以慢動作模式進行，但兩位均相當認真，出盡全力一度打至嘭嘭聲，又齊齊化身空中飛人凌空被拋落地。阿蕭受訪時透露結局打戲由晚上7點打至翌日早上六點，雖然拍攝是六月天氣和暖，但由於被水車噴足成晚，阿蕭坦言凌晨後開始見凍：「我記得嗰晚我哋打到忘形時，有同事知我哋凍走去買咗杯好暖嘅奶茶，我覺得杯嘢好溫暖。」