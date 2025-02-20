《破·地獄》導演陳茂賢爆衛詩雅攞烏龍 誤贈藥物致病足兩星期

衛詩雅(Michelle) 與周祉安醫生的婚禮於周日(16日)圓滿舉行，Michelle除了宴請英皇老闆楊受成博士伉儷、Mani等出席，多謝兩位伯樂在十多年前讓她加入英皇大家庭，同時亦邀請多位事業上的戰友到場，見證她人生中的大日子，跟新娘子在《不日成婚》系列和《破·地獄》3度合作的導演陳茂賢致辭時，大爆Michelle鮮為人知的蝦碌事。

食錯藥 陳茂賢表示，「我同Michelle第一次合作係《不日成婚》，為Michelle寫咗曾可怡呢個角色。戲𥚃面嘅曾可怡同現實生活中嘅衛詩雅好唔同，但係又有啲相同；相同嘅係大家都好善良，心地好好，好識得為照顧身邊嘅人去感受。唔同嘅係，戲𥚃面嘅曾可怡記性好好，冇咁大頭蝦，而現實中嘅衛詩雅好大頭蝦嘅，記得有一次我病，「衛大夫」畀咗啲藥我食，食咗兩個禮拜都唔好返，終於有一日我忍唔住，「不如你試吓問下周醫生吖？」，然後周醫生就同我講話『錯㗎喎啲藥，仲要係冇一隻啱。』所以周醫生係幾咁重要！」導演的分享令在場賓客捧腹大笑。

借 《不日成婚 2 》對白 寄語： 做好自己，做好周太 導演亦帶來感性的贈言：「作為呢幾年嘅戰友，我好開心睇到佢由曾可怡到郭文玥，一步一步咁成長，成績越嚟越好，如今佢接到一個人生好重要嘅角色，就係周太，我對佢好有信心，即使我知道佢無論演戲定係對自己都係力求完美，但係我想講你識咗周醫生之後，思想成熟咗，記性好咗，皮膚靚咗，個人開心咗，其實好完美㗎喇，不過最緊要喺周醫生眼中，你永遠都係咁完美。我想送一句《不日成婚2》嘅對白，希望你記住，『做自己，做好自己，做好周太。』希望周生周太幸福美滿，白頭到老！」